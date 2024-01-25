Сейсмограф из запчастей

Общество
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Флора Левина

Девятиклассницы из Семея собрали сейсмограф.

фото предоставлено пресс-службой Управления образования области Абай

Ученицы девятого класса многопрофильной гимназии № 5 им. Шакарима Айжан Жумабекова и Шугыла Уалхан использовали пластиковые трубы, пружины от автомобиля и моторчики от детских игрушек. По словам юных изобретательниц, прибор может применяться в сейсмоопасных зонах и на объектах строительства.

К сейсмографу, состоящему из бумажной ленты, маркера, вычерчивающего диаграммы колебаний, барабана, блока питания для двигателя, девочки подключили датчики Эйнштейна и программу Arduino. Первые эксперименты девятиклассницы провели в стенах школы, наблюдая за вибрациями пола и стен. При установке прибора на пол, а затем у стены были зафиксированы колебания при прыжке.

– Используя знания, полученные на уроке физики, мы сравнили результаты сейсмографа, чтобы рассмотреть сейсмическое воздействие техники на пол и стены, а также здания. Мы используем датчик Heart Rate в программе Milab, планшет Einstein Tablet +2 с целью получения точных результатов, – делятся школьницы.

В реализации проекта девочкам помогала учитель физики Алуа Бимбетова. Сейсмограф может использоваться в сейсмоопасных зонах, например, в горных районах, сельских округах, а также в новостройках, в учебных заведениях в процессе обучения.

Школьницы сравнили конструкцию и принцип работы своей модели сейсмографа с другими аналогами и смогли доказать, что устройство более доступно по стоимости, легче по весу и удобнее в переноске. В будущем учащиеся планируют разработать сейсмограф с дистанционным управлением.

#Семей #изобретение #школьницы #сейсмограф

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