Сезон каникул и отпусков: в Казахстане увеличили число рейсов и поездов

В преддверии туристического сезона Минтранспорта РК сообщил об увеличении количества авиарейсов и железнодорожных поездов в курортные зоны страны, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, к примеру, с Астаны и Алматы с частотой 36 рейсов в неделю выполняются рейсы до озер Балхаш и Алаколь. Из них 33 до Алаколя, 3 - до Балхаша.

Из Алматы:

- в Урджар (субсидируемый, выполняется авиакомпанией «Южное небо», 7 рейсов в неделю), также с 1 июля авиакомпания Qazaq Air запустит коммерческие рейсы с частотой 4 рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);

- в Ушарал (субсидируемый, выполняется авиакомпанией «Южное небо», 10 рейсов в неделю), также с 16 июня Qazaq Air будут запущены коммерческие рейсы с частотой 4 рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);

- в Балхаш – коммерческие рейсы выполняются авиакомпанией «Южное небо», 3 рейса в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям);

Из г. Астана:

- в Урджар - с 1 июня авиакомпания Qazaq Air запустит коммерческие рейсы с частотой 4 рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);

- в Ушарал - с 16 июня авиакомпания запустит коммерческие рейсы с частотой 4 рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);

Кроме того, в направлении озера Алаколь дополнительно будут запущены 3 поезда Тальго, 3 поезда стандартного формирования и беспересадочные вагоны:

№254/253 «Астана – Достык» (тальго);

№211/212 «Алматы – Достык» (тальго);

№207/208 «Алматы – Достык» (тальго);

№221/222 «Алматы – Достык» (стандартный);

№457/458 «Семей – Достык» (стандартный);

№459/460 «Оскемен – Достык» (стандартный);

№21/6942/6941/22 «Алматы – Достык» (прицепной вагон);

№21/6942/6941/22 «Кызылорда – Достык» (прицепной вагон).

На сегодня курсируют три поезда: №337/338 «Алматы – Достык», №6941/6942 «Актогай – Достык», №53/54 «Астана – Достык» и беспересадочные вагоны сообщением «Астана – Достык» (в составе поезда №121/122 «Астана – Семей», 3 купейных вагона).

В целом будут курсировать 12 поездов.

Кроме того, по востребованным направлениям рассматривается запуск коммерческих поездов по следующим направлениям: № 201/202 Астана – Алматы; №203/204 Астана – Шымкент; №257/258 Уральск – Астана.