Сезонное удешевление: среднюю стоимость овощей назвали в Бюро нацстатистики

Статистика
Дана Аменова
специальный корреспондент

За неделю в Казахстане снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 24 июня 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики 

Наиболее заметно подешевели помидоры – на 5,5%. Также зафиксировано снижение цен на яйца I категории (-1,3%), огурцы (-1,3%), пастеризованное молоко (-0,2%), кефир жирностью 2–3% (-0,2%), творог жирностью 5–9% (-0,2%), черный чай (-0,2%), а также на шлифованный рис, свежую, охлажденную и мороженую рыбу, сметану, яблоки и соль (по -0,1%).

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны.

Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Конаеве (-0,5%), Кокшетау (-0,4%), Павлодаре (-0,3%), Шымкенте, Атырау и Петропавловске (по -0,2%).

В Костанае, Кызылорде, Семее, Таразе и Усть-Каменогорске цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Основным фактором снижения стоимости в регионах стало сезонное удешевление овощной продукции, а также отдельных товаров бакалейной группы.

Средняя цена на помидоры по республике составила 654 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Шымкенте – 406 тенге за килограмм.

Среднереспубликанская цена на шлифованный рис сложилась на уровне 532 тенге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Кызылорде – 461 тенге за килограмм и Алматы – 478 тенге за килограмм.

Средняя цена на картофель по стране составила 280 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Таразе – 220 тенге за килограмм.

Средняя стоимость десятка яиц I категории по республике составила 575 тенге. Наиболее доступные цены отмечены в Кокшетау (486 тенге) и Актобе (488 тенге).

Из мясной продукции средняя цена говядины с костями по стране составила 3 777 тенге за килограмм, мяса кур – 1 725 тенге за килограмм.

#овощи #стоимость #Бюро нацстатистики #удешевление

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