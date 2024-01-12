Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда

В Казахстане хотят заключить соглашение с Великобританией по защите прав трудовых мигрантов за рубежом, передает Kazpravda.kz.

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«Председатель Комитета по миграции Аскарбек Ертаев встретился с первым секретарем по экономике и изменению климата Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Селеной МакГиннесс. В ходе встречи стороны обсудили вопросы о трудовой деятельности граждан Казахстана в Великобритании на сезонных работах. На сегодня аналогичная работа у Великобритании ведется с Кыргызстаном и Узбекистаном в рамках подписанных двухсторонних меморандумов», - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Аскарбек Ертаев проинформировал британскую сторону о проводимой работе Казахстаном по заключению проекта Соглашения по защите прав трудовых мигрантов за рубежом.

Отмечается, что проект Соглашения направлен на урегулирование трудовой деятельности наших граждан в Великобритании и позволит обеспечить равные условия по труду, защиту прав трудящихся казахстанцев, а также избежать нелегальную миграцию. Обсудив дальнейшие планы совместных действий в сфере трудовой миграции, стороны выразили готовность к плодотворному и конструктивному взаимодействию.

Напомним, что в этом году в соцсетях казахстанцы активно делились своими историями по работе на английских полях.