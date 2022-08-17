В NIS проходит Первый республиканский форум молодых педагогов.

Более ста молодых учителей, представляющих общеобразовательные школы всех регионов, встретились в столице на форуме «Жас ұстаз: табысқа апарар жол» («Молодой педагог: шаги к успеху»), организованном автономной организацией образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».

На полях форума работают тематические площадки, посвященные актуальным профессиональным приоритетам: алгоритмы урока, формирование функциональной грамотности, технология SAMR и эффективное использование информационно-коммуникационных технологий, Insight-лаборатории и переход от косвенного опыта к собственным действиям. Проходят педагогический баттл «Исследовать нельзя не исследовать» и различные тренинги, в том числе по эмоцио­нальному интеллекту.

– Мы открываем площадку обмена опытом и мнениями, поиска ответов на профессиональные вопросы. Наша главная цель – объединить молодых учителей для того, чтобы оказать им профессиональную методическую и практическую помощь. Здесь друг друга будут обучать сами учителя, специалисты, наши тренеры центров педагогического мастерства, образовательных программ и педагогических исследований. Кроме того, мы будем приглашать опытных учителей со всех регионов Казахстана, международных экспертов, – рассказала председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова.

На TEDTalk выступают мотивационные спикеры – авторитетные казахстанцы, добившиеся успехов в профессии. Среди них – основатель и руководитель общественного фонда WikiBilim, директор востребованной компании в сфере электронного образования Bilim Media Group Рауан Кенжеханулы, председатель рес­публиканской молодежной организации «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, известный журналист, теле- и радиоведущая Майра Толепберген, популярный актер, главный герой отечественных и зарубежных блокбастеров Аскар Ильясов.

Председатель комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова, открывая выступления TEDTalk, отметила необходимость призыва в педагогику сильных выпускников.

– Нам небезразлично, кто завтра­ будет работать в сфере образования, какие учителя будут поднимать качество знаний наших детей, поэтому в данном направлении ведется большая слаженная работа. К примеру, в вузах меняются программы, порог поступления на педагогические специальности повышен до 75 баллов. Важно и молодым, и опытным учителям друг другу помогать, делиться опытом и знаниями. Оказывая педагогам доверие сегодня, мы возлагаем на них надежды будущего Казахстана, – подчеркнула Гульмира Каримова.

Дамир Султанов из села Первомайское Мендыкаринского района Костанайской области, Олег Те из Караганды, Адиль Анарбеков из поселка Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области и другие успешные педагоги представят своим коллегам мастер-классы по востребованным в современной школе темам: «Цифровой учитель», «Форсайт урока», «Педагогический ангажемент», «Дифференция и лайфхаки в обучении» и другие.

– Этот форум – прекрасная возможность получить новые знания, чтобы развиваться в будущем, чтобы мои ученики были лучшими. Такие мероприятия должны проводиться чаще, потому что они дают опыт молодым учителям. За один день здесь я уже получил много эмоций и записал несколько идей. Например, думаю открыть канал на YouTube, к работе над которым буду привлекать учеников, планирую собрать вторую группу в свой кружок краеведения. Я прошел курс для гидов и теперь провожу экскурсии по нашему району, но хочу расширить горизонты и рассказывать уже про всю Костанайскую область, – говорит 28-летний учитель права и истории Казахстана Дамир Султанов.

Республиканский форум продолжает масштабный проект NIS по профессиональному развитию молодых учителей. Сама идея родилась после серии встреч молодых педагогов с руководителем АОО «НИШ» Куляш Шамшидиновой. Серия кейс-сессий прошла в столице, Усть-Каменогорске, Караганде, Алматы, Павлодаре и Костанае.

– Для молодых учителей важен профессиональный рост. Они хотят, чтобы уроки проходили интересно, они ищут способы мотивирования детей, и не боятся задавать вопросы, с которыми сталкиваются в ходе своей работы. Мы же понимаем, что качество образования преж­де всего зависит от учителя. Хороший учитель – тот, кто хорошо преподает, а выдающийся учитель – тот, который ведет ребенка к вершине, помогает ему найти свой путь. Мы хотим, чтобы наши учителя были выдающимися, потому что каждый ребенок достоин этого, – подчеркнула Куляш Шамшидинова.

По мнению директора Центра педагогического мастерства НИШ Жанботы Кабдыкаримовой, молодые педагоги – это стратегический ресурс каждой школы, и именно они принесут в сегодняшнее образование новые идеи и новые решения, поэтому не может не радовать тот факт, что они открыты для новых знаний и готовы учиться.

Центром разработан и подготовлен открытый онлайн-курс «Школа молодого педагога», который работает на платформе online.cpm.kz. Новый ресурс объе­динил обучающие материалы по различным направлениям: ценности и установки учителя, калейдоскоп стратегий обучения, горизонтальное и вертикальное планирование, исследование урока, управление эмоциями и временем, а также другие востребованные приоритеты.

В каждом регионе страны Цент­ром педагогического мастерства созданы Клубы молодых учителей «Жасампаз жас ұстаз», которые уже стали профессиональной платформой. На онлайн-площадке «Шамшырақ» начата публикация видеоматериалов об опыте лучших молодых учителей, причем большинство из них – из сельских школ.

В канун учебного года «Жас ұстаз: табысқа апарар жол» станет новой платформой для профессионального развития молодых педагогов и создания цифровой образовательной среды, объединит самых креативных и успешных. Республиканский форум планируется проводить дважды в год – в онлайн- и офлайн-форматах.