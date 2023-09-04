Шаньдун – третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сегодня, 4 сентября 2023 года, в Астане заместитель премьер-министра Серик Жумангарин открыл форум по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем (Шаньдун) и Казахстаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Как отметил вице-премьер, данное мероприятие является логическим продолжением рабочих встреч, прошедших 2 недели назад в Цзинане, Шаньдун. 

«Китай является одним из основных стратегических торговых и инвестиционных партнеров Республики Казахстан, входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса. Провинция Шаньдун выступает третьим торговым партнером для Казахстана среди всех регионов Китая, после СУАР и Пекина. Торговля Казахстана с провинцией Шаньдун за первое полугодие этого года составила $1,1 млрд, и это не предел наших возможностей», – подчеркнул Серик Жумангарин.

Провинция Шаньдун является важным районом сельскохозяйственного производства Китая, богатым пшеницей, хлопком, плодоовощной продукцией. В силу этого ключевой сферой потенциального сотрудничества между странами выступает агропромышленный комплекс Казахстана.

За последние 10 лет Казахстану удалось нарастить большой экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства, отечественные товары успешно реализуются в странах Центральной Азии, ЕС и Ближнего Востока. В целом экспорт сельскохозяйственных товаров из Казахстана в Китай за прошлый год вырос в 2,5 раза и составил $548 млн по сравнению с 2021 годом. Есть значительные перспективы в поставках экологически чистой сельскохозяйственной продукции в КНР.

«Главой государства поставлена задача по привлечению инвестиций не менее $150 млрд в ближайшие 7 лет. Между нашими странами реализуются 52 совместных индустриальных и инвестиционных проекта на сумму более $21 млрд. Начиная с 2015 года, запущены 25 проектов на общую сумму $7,3 млрд. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию 6 проектов. Сегодня мы готовы представить потенциальным инвесторам широкий набор преференций», – отметил вице-премьер.

Секретарь парткома провинции Шаньдун Линь У в своем выступлении представил ключевые направления для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, гуманитарного сотрудничества.

«Мы приглашаем друзей из Казахстана в новую эпоху развития провинции Шаньдун, предлагаем бескрайние возможности для сотрудничества», – подчеркнул он.

По итогам форума между сторонами был подписан ряд соглашений о взаимном сотрудничестве.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов и секретарь парткома провинции Шаньдун КНР Линь У обсудили активизацию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-логистической сферах. 

#Китай #экономика #Правительство #инвестиции #международное сотрудничество #Жумангарин

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