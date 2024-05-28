Шедевр Леонардо да Винчи впервые представят в Астане

Культура, Изобразительное искусство
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Дана Аменова
Корреспондент

Жители и гости столицы смогут посетить выставку в Нацмузее РК с 7 июня по 4 августа, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Один из самых загадочных и ценных шедевров Леонардо да Винчи - La Bella Principessa - представляет собой единственную работу мастера на пергаменте.

Эта значимая возможность осуществлена при поддержке посольства Италии, Итальянского института культуры, а также МКИ.

La Bella Principessa - портрет молодой девушки, принадлежащей к итальянской аристократии, выполненный Леонардо да Винчи в конце XV века. Произведение, исчезнувшее, а затем снова найденное, считается одним из самых таинственных и завораживающих творений мастера.

Ранее картина выставлялась всего пять раз по всему миру, каждый раз привлекая огромный интерес критиков и публики.

«Продвижение культуры — мощный двигатель диалога между Италией и Казахстаном. Леонардо – воплощение человека Возрождения, вечно актуальная икона таланта, гениальности и творчества. Выставка одного из его шедевров в Астане - уникальная возможность укрепить сотрудничество между нашими странами», – сказал посол Италии в РК Марко Альберти.

Организаторы приглашают всех жителей и гостей столицы посетить Национальный музей РК, чтобы лично оценить великолепие одного из редчайших произведений Леонардо да Винчи.

Жители и гости столицы смогут посетить выставку в Нацмузее с 7 июня по 4 августа.

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