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Шедевры прошлого в музее будущего
Таша Нойер

В Музее энергии будущего Nur Alem проходит выставка Бахаргуль Толеген «Жауһар жәдігер».

Бахаргуль Толеген – известный коллекционер-этнограф, заслуженный деятель РК, основатель бренда «Әдемі-Ай», пропагандирующего национальные ценности, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана». Она более 20 лет собирает и пропагандирует антикварные изделия казахского народа.

В экспозиции, организованной национальной компанией QazExpoCongress, более тысячи экспонатов, это редкие и ценные изделия народов Цент­ральной Азии и Казахстана. Бахаргуль Толеген подчеркнула, что главная цель выставки – представить древнее богатое наследие наших предков.

– «Жауһар жәдігер» – это наш совместный проект, выставка будет функционировать на постоянной основе в музее Nur Alem, который пользуется большой популярностью среди гостей и жителей нашей столицы. Экспозицию мы размес­тили на первом этаже неспрос­та, ведь здесь расположена зона знакомства с Казахстаном, – отметил первый заместитель председателя правления НК «QazExpoCongress» Даулет Еркимбаев.

Так, особый интерес посетителей вызывают предметы быта XVIII века: женский головной убор туркменских казахов, височное украшение, рядом – кинжал, плеть, мунд­штук, амулет, монеты... Стенд XIX века украшает баскур с бахромой, здесь есть браслеты, шкатулки, карманные ремни, плети, подпруги, удила, седла со стременами, сбруя, головные уборы, украшения для волос… Представлены и современные вещи, к примеру, камзол и
платье, которые Бахаргуль Толеген сшила собственноручно и надевала на свадьбу дочери Адеми.

– Самый древний предмет в моей коллекции – монеты Кушанского царства I–III веков. Они были в обращении в Афганистане, Пакистане и Северной Индии. На лицевой стороне изоб­ражен царь Кушан. Также есть пять видов оружия средневековых батыров эпохи тюркских кимаков. Большинство из них изготовлены из серебра, датируются XVIII–XIX веками, это воинские доспехи и пояса, — рассказала Бахаргуль Толеген.

На каждой витрине размещен QR-код, с помощью которого можно узнать, из чего изготовлено, где найдено и с каких времен дошло до наших дней то или иное изделие.

На вернисаже гостям было показано театральное представление о национальном обряде бракосочетания, организованы концертная программа с учас­тием отечественных исполнителей и показ новой коллекции украшений и сувенирной продукции в национальном стиле.

Посетители смогут ознакомиться с богатой коллекцией этнографических изделий, историческими артефактами на первом этаже музея Nur Alem каждые пятницу, субботу и воскресенье.

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