Факты хищения 13 млрд тенге в сфере образования обнародовали в Антикоре

Общество, Другое
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Дана Аменова
Корреспондент

192 уголовных дела по фактам хищения денег в учебных заведениях зарегистрировали за год в Антикоре, сообщает  Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, всего с начала прошлого года Антикоррупционная служба в сфере образования зарегистрировала 192 уголовных дела. Ущерб по ним составил свыше 13 млрд тенге.

Самые крупные хищения выявлены в Туркестанской, Жетісу, Алматинской, Кызылординской, Актюбинской областях и городе Алматы.

— Только в двух районах Туркестанской области работники Шардаринского и Сарыагашского отделов образования за три года похитили 3,7 млрд тенге. В настоящее время ведётся следствие. В области Жетісу завершено расследование в отношении организованной преступной группы во главе с главным бухгалтером отдела образования Талдыкоргана. Деньги похищались путем перечисления денег на счета граждан, не являющихся работниками сферы образования, — пояснили в Антикоре.

Также в ведомстве добавили, что члены преступной группы в составе 3 работников отдела образования и 10 бухгалтеров школ начисляли себе и другим работникам школ сверхустановленную заработную плату. Им предъявлен ущерб на общую сумму свыше 4,2 млрд тенге. В целях возмещения ущерба арестовано имущество фигурантов на общую сумму 3 млрд тенге.

#деньги #хищение #Образование #Антикор

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