Шесть казахстанцев выступят на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в США

В состав национальной команды вошли призеры международных турниров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

С 24 по 25 января в Уотервилле пройдет этап Кубка мира по фристайл-могулу. В состав команды Казахстана вошли шесть спортсменов.

За медали и рейтинговые очки будут биться Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Павел Колмаков, Антон Бондарев, Фёдор Бугаков.

Напомним, ранее команда Казахстана по фристайл-могулу отметилась очередной медалью на юниорском чемпионате мира в Алматы.