Шесть казахстанцев выступят на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в США
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В состав национальной команды вошли призеры международных турниров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
С 24 по 25 января в Уотервилле пройдет этап Кубка мира по фристайл-могулу. В состав команды Казахстана вошли шесть спортсменов.
За медали и рейтинговые очки будут биться Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Павел Колмаков, Антон Бондарев, Фёдор Бугаков.
Напомним, ранее команда Казахстана по фристайл-могулу отметилась очередной медалью на юниорском чемпионате мира в Алматы.