Современное здание заложено осенью прошлого года, и кроме создания особо комфортных условий и расширения инноваций в преподавании оно позволит принять 900 учащихся вместо прежних 400. История спецшколы началась в конце 1950-х годов, за прошедшее время учреждение подготовило несколько поколений выпускников, среди которых известные деятели культуры, образования, политические и общественные лидеры.

Вместе с новой локацией коллектив педагогов и учащихся будет осваивать и новый статус: Республиканская специализированная средняя школа-интернат имени Абая для одаренных детей с углубленным изучением казахского языка и литературы станет «Абай Ұлттық мектебі». В ней смогут обучаться казахстанцы, проявившие наклонности в гуманитарных сферах и изучении нацио­нальной культуры, начиная с седьмого класса. Научное направление образовательного учреж­дения будет посвящено разработке и апробации новых учебных программ и моделей внеурочной деятельности, оно будет выполнять задачи по научной и методологической координации всей сети школ имени Абая в стране, которых насчитывается около 200. В перспективе планируется превратить школу в международный интеллектуальный хаб.