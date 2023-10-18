Школам не хватает учеников

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Об этом проинформировал аким региона Берик Абдыгалиулы. Причина в малочисленности населения. В этой связи он поручил акимам районов активизировать программу добровольного переселения с юга на север в малых населенных пунктах.

На данный момент в область уже переселены девять семей в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны». Однако это не решает проблему. Аким области поручил уделять больше внимания малым населенным пунктам, где количество детей в школах уменьшается.

При этом жилищный вопрос должен стоять на первом месте, в частности, при наличии пустующего жилья в селах, его необходимо выкупить и отдать переехавшим семьям.

Также он напомнил, что существуют гранты и кредиты, направленные на развитие предпринимательства, есть и другие государственные программы, которые можно успешно применять в малочисленных селах. Но в первую очередь, нельзя допустить закрытия образовательных учреждений.

Стоит отметить, что сегодня самые низкие показатели занятости молодежи по программе «Первое рабочее место» отмечены в Жанааркинском районе и г. Сатпаеве.

Кроме того, областными управлениями культуры, развития языков и архивного дела, сельского хозяйства и земельных отношений, а также предпринимательства и промышленности не выполнен план по трудоустройству граждан в рамках национальных проектов.