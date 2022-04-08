Школьник угнал машину отца и попал в аварию вместе с другом

В Актюбинской области школьник взял без спроса машину и совершил ДТП, сообщает Kazpravda.kz.

"На первом километре автодороги "Кенкияк - Саркуль" Темирского района, несовершеннолетний водитель автомашины "Лада 219110", двигаясь со стороны села Саркуль в направлении поселка Кенкияк, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в левую сторону по ходу движения транспортного средства", - проинформировали в областном департаменте полиции.

В результате ДТП 15-летний водитель и его пассажир госпитализированы в больницу поселка Кенкияк.

"Установлено, что ученик 9 класса без спроса взял автомашину отца и поехал кататься со своим одноклассником", - добавили в полиции.