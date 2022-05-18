скрин видео
Образование
Школьника из Шымкента пригласили 34 вуза мира

Ученика 11 класса шымкентского лицея «Білім-Инновация» Мираса Сеилхана пригласили на обучение американские, британские, итальянские и австралийские вузы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Юноша является президентом своей школы и основателем таких проектов как bil PRESS и BIL VOLUNTEERS. По словам Мираса Сеилхана, он всегда мечтал поступить в престижный зарубежный вуз, и подготовку к поступлению начал еще в 9 классе.

Упорная и длительная подготовка, квалифицированные педагоги и качественное образование помогли Мирасу показать лучшие результаты. Он сдал международные тесты: IELTS — 8.0 баллов, Duolingo — 135, написал мотивационное эссе из 650 слов.

После этого школьник из южного мегаполиса получил приглашение на обучение из 34 вуза мира, а именно 12 американских вузов, 5 британских, 5 учебных заведений из Канады, 1 из Испании, 4 из Австралии, а также других стран.

Сейчас его выбор остановился на университетах: Colgate University, London School of Economics и Ithaca College.

Мирас планирует изучать финансы и экономику, после окончания вернуться на родину и применить полученные знания для улучшения Казахстана.

«Я очень благодарен своим преподавателям. Они сыграли огромную роль. В частности хочу поблагодарить моего профориентатора Дугата и дядю Нурбека, который подготовил меня к сдаче IELTS. В целом, с 9 класса до конца 11 я тратил время только на подготовку к поступлению«, — говорит Мирас Сеилхан.

 

Популярное

Все
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Строительству дороги и моста через реку Чаган всеми силами сопротивляются жители Уральска
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
Торговцы массажными накидками продолжают обманывать доверчивых пенсионеров СКО
Реактивный рост числа недовольных потребителей отмечается в Костанайской области
Не пить сырое молоко настоятельно рекомендуют жителям Акмолинской области
Что говорят о будущем ОДКБ эксперты
Привлечь туристов в Казахстан может наблюдаемое каждой весной цветение яблони Сиверса
Турбулентный «полет» птицепрома
Что за палки в колеса?
От аль-Фараби до наших дней
Эффективность как результат консолидации
Продумать все детали
Зеркальце для Маншук
В ритме нового времени
Двести объектов для села
Поэтическое завещание Галыма Малдыбаева
В сельском музее
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Образование
Таблички с QR-кодами на сайт по защите прав детей устанавли…
Общество , Образование
Вплоть до увольнения – глава МОН о наказании директоров шко…
Образование
Объявлена дата приёма документов по программе "Болашак"
Образование
Требования для получения знака "Алтын белгі" усилили для ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]