Школьника пригласили на стажировку в IT-компанию

Анастасия Михайлова

Буллинг и драки в школах, неустав­ные отношения в армии – эти актуальные проблемы требуют решения. Ученик 7-го класса столичной школы-гимназии № 49 Адильхан Рустемулы придумал камеру с тепловизором, которую можно установить даже там, где это запрещено законом, например, в туалетах. Ведь, как показывает практика, правонарушения происходят именно в скрытых от цифрового ока местах.

Уникальность прибора в том, что съемка ведется при помощи тепловизорных установок и на основе искусственного интеллекта, и это позволяет сохранить конфиденциальность. Проще говоря, камера работает так, что люди на изображении не распознаются: лица показаны в красно-синих контурах, благодаря чему не фиксируются особенности внешности и, скажем так, чувствительные части тела. При этом, как говорят научный руководитель проекта Айдос Басыкара и учитель информатики Бекарыс Батырханулы, камера работает не в постоянном режиме, а лишь в моменты, когда в помещении фиксируются агрессивные телодвижения. Сюда можно отнести пинки, толкания, удары – все подозрительные выпады.

– Год назад у нас появилась идея придумать что-то для борьбы с буллингом. Я лично с ним не сталкивался и никогда не видел драк, но в новостных сводках слышал, что правонарушения нередко происходят в туалетах и других скрытых от камер видеонаблю­дений местах, – говорит Адильхан Рустемулы. – Мы нашли в школе старую камеру, вытащили из нее все внутренности и оснастили другим содержанием, в том числе фонариком, датчиком движения. Для красоты добавили защитную «шапочку».

Пока камера, которую школьник презентовал в офисе IT-компании TargetAI, существует в единственном экземпляре. Однако сам проект уже заинтересовал сотрудников столичной прокуратуры. А в TargetAI куда больший интерес вызвал сам мальчик, которого по праву можно назвать самородком в технологическом мире.

– Мы пригласили Адильхана и его педагогов не только для знакомства с их продуктом, но и для того, чтобы они могли наглядно увидеть возможности платформы TargetEYE – флагманского продукта TargetAI. На сегодняшний день она интегрирована с системами видеонаблюдения в 122 государственных, 77 частных и 7 республиканских школах столицы в рамках Комплексной системы безопасности при поддержке акимата Астаны и Astana Innovations. Автоматизированный мониторинг на базе ИИ позволяет контролировать входные группы и периметр школ, а также снижать риски возникновения и эскалации драк и буллинга. При обнаружении инцидента TargetEYE формирует тревожное событие и немедленно передает оповещение соответствующим службам, – отметила директор по развитию бизнеса TargetAI Зарина Жахина.

Компания также реализует Единую систему видеомониторинга в Алматы, Шымкенте, Мангистауской, Атырау­ской, Павлодарской, Жетысуской, Западно-Казахстанской областях и в Национальном природном парке «Бурабай». Общее количество подключенных к экосистеме TargetAI камер превышает 120 тысяч.

На стажировку в компанию по окончании школы пригласили талантливого школьника из Астаны. Что будет через несколько лет, он, конечно, не знает. Единственное, в чем Адильхан уверен сегодня, – разработанный им проект может быть полезен обществу.

