Школьники Астаны собирают дроны и изучают VR-устройства

Образование,Технологии,Столица
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

По словам учителей, эти уроки помогают развивать у детей не только любознательность, но и навыки технического мышления и безопасности

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В летние каникулы дети не только отдыхают, но и проводят время с пользой. В столичной средней школе №101 организован летний лагерь Hogwarts. Каждый день здесь проводятся мастер-классы и интерактивные занятия, которые развивают творческие и познавательные способности детей. Как говорят педагоги, это популяризация национальных ценностей и обучение современным информационным технологиям. Охвачены таким отдыхом учащиеся 1-7 классов от 6 до 13 лет, сообщает Kazpravda.kz

Учитель физики, информатики и робототехники Айтжан Абильмажинов проводит занятия по сборке дронов, их управлению на симуляторе и работе с VR-устройствами. По словам учителя, эти уроки помогают развивать у детей не только любознательность, но и навыки технического мышления и безопасности.

– С помощью устройств VR дети могут в реальной жизни свободно выполнять ограниченные действия в виртуальной среде. А в процессе работы с дронами они осваивают их структуру. К примеру, устанавливают лопасти дрона, если неправильно поставить, летать он не будет. Мы объясняем все это на практике, – говорит он.

Айтжан Абильмажинов отметил, что дети с большим интересом слушают теорию и тут же собирают и сами запускают в небо дроны. Казалось бы игра, но школьники, как отмечает учитель, получают базовые знания по физике, учатся мыслить неординарно. Педагог уверен, что в будущем они смогут управлять не только дронами, но и другими более совершенными технологиями.

В школьном лагере, запланированном на два сезона, участвуют сотни детей.

#школьники #дроны #VR-устройства

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