Школьники из Экибастуза изобрели экоагроробота

Экибастузские 10-классники изобрели экоагроробота, который может кормить животных, чистить скотомогильники, собирать урожай, поливать плантации, убирать сорняки, а также выполнять все хозяйственные работы самостоятельно, сообщает Pavlodarnews.kz.
Минипрототип изобретения из Lego презентовали десятиклассники экибастузской школы для одаренных детей «Зерде» Темирлан Байгожин и Кажымурат Хаммет. Ребята работали под руководством учителя физики Мансура Калиева.
Дети полностью изучили роль экоагробота в сельском хозяйстве, защитили свои работы на областном конкурсе научных проектов «Первый шаг к Великому изобретательству» и получили сертификат, после чего успешно представили свои работы перед министром национальной экономики РК Тимуром Сулейменовым, который посетил Экибастуз.
Министр интересовался новизной работы, высказал предложение о выделении гранта на данный проект в будущем.
"С помощью робота фермеры могут экономить много времени и сил, - считают авторы проекта. - Людям теперь не нужно будет перевозить тяжелые контейнеры с едой и с водой. Такие работы могут выполнять физическую работу, и это позволит людям заниматься другими делами. Наш универсальный экоагроробот - это решение относительно нерешенных проблем в сельском хозяйстве. Потому что он многофункциональный, то есть агрономы могут экономить свое время, энергию, расходы, не тратя на это много техники, топлива. С экологической точки зрения он не наносит никакого вреда окружающей среде".
Экоагроробот собирался из конструктора Lego Mindstorms EV3. Он способен распахивать землю, сеять, удалять барьерные вещества, транспортировать зерно через кран.
Кроме того, экоагроробот может одновременно выполнять несколько работ, такие как сбор зерна, масличных культур, кукурузы на силос, бахчевых, фруктов, корнеплодов.
Минипрототип изобретения из Lego презентовали десятиклассники экибастузской школы для одаренных детей «Зерде» Темирлан Байгожин и Кажымурат Хаммет. Ребята работали под руководством учителя физики Мансура Калиева.
Дети полностью изучили роль экоагробота в сельском хозяйстве, защитили свои работы на областном конкурсе научных проектов «Первый шаг к Великому изобретательству» и получили сертификат, после чего успешно представили свои работы перед министром национальной экономики РК Тимуром Сулейменовым, который посетил Экибастуз.
Министр интересовался новизной работы, высказал предложение о выделении гранта на данный проект в будущем.
"С помощью робота фермеры могут экономить много времени и сил, - считают авторы проекта. - Людям теперь не нужно будет перевозить тяжелые контейнеры с едой и с водой. Такие работы могут выполнять физическую работу, и это позволит людям заниматься другими делами. Наш универсальный экоагроробот - это решение относительно нерешенных проблем в сельском хозяйстве. Потому что он многофункциональный, то есть агрономы могут экономить свое время, энергию, расходы, не тратя на это много техники, топлива. С экологической точки зрения он не наносит никакого вреда окружающей среде".
Экоагроробот собирался из конструктора Lego Mindstorms EV3. Он способен распахивать землю, сеять, удалять барьерные вещества, транспортировать зерно через кран.
Кроме того, экоагроробот может одновременно выполнять несколько работ, такие как сбор зерна, масличных культур, кукурузы на силос, бахчевых, фруктов, корнеплодов.