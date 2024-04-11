Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону

Общество
194
Алибек Байшуленов

Юные биологи презентовали инновационный биогумус

Фото Ансара Кауленова

Естественное биологичес­кое удобрение ребята производят в подвале школы с помощью крас­ных калифорнийских червей, которые перерабатывают органические отходы. Инициатором зеленого проекта стал директор школы-лицея Асыл­бек Макашев.

– Идею школьного проекта о биогумусе я вынашивал давно, но не хотел, чтобы она предстала в виде разовой акции. Так пришла мысль: процесс разведения червей и производства вермикомпоста применить в учебной, воспитательной и практической работе с учащимися. Проект не требовал начальных финансовых затрат и сулил огромную пользу, поскольку удобрения для почвы в нашей области чрезвычайно востребованы. Не нужно было и приобретать сырье, так как оно буквально «лежит» под ногами. Для соз­дания компоста подходят любые органические вещества: пищевые отходы из ученической столовой, кожура от овощей и фруктов, опавшие листья, навоз, опилки и многое другое. Все это собирается в компостные бурты, слегка посыпается землей – и получайте нужный биогумус!

В Кызылорде из-за солености почвы саженцы едва принимаются. Биогумус мы можем отдавать теплицам учебных заведений, а также учителям, которые на личные средства покупают удобрения для растений в кабинетах, коридорах, палисадниках. В планах – взять шефство над школьной теплицей, освоить пути предпринимательства и бизнеса. А ближайшая цель – закрыть свои потребности в школе, – рассказал Асылбек Макашев.

Учитель биологии Багила Абилова отмечает, что проект «BIO гум» учит детей, как бесплатно добывать удобрения, выращивать деревья, овощи и фрукты, получать высокий урожай и реализовывать продукцию.

– Проект безотходного кластера реализуется успешно. Технология изготовления удобрения не сложна. Подвал удобен тем, что черви лучше «работают» в темноте, сырья достаточно. Органика постоянно под контролем и эффективно используется. Пока все делаем вручную, но уже хотим приобрести небольшое вермикомпостное оборудование с линией сеяния, фасовки, паковки и другими функциями, – говорит Багила Абилова.

«BIO гум» впервые был презентован во время областного семинара «Повышение научно-исследовательских способностей учащихся через креативные идеи в преподавании естественных дисциплин». Инициативой школьников заинтересовались специалисты. Так, руководитель областного учебного центра Сырым Аскаров порекомендовал обучать школьников на научной основе. К примеру, методическое объединение математики, физики, информатики могло бы заняться расчетом параметров нужной температуры, соли, песка и других компонентов.

Заведующий тепличным хозяйством Кызылординского университета им. Коркыта-ата Самалбек Косанов подарил школе ящик с еще одним видом компостных червей – «Старатель» с ветпаспортом и лицензией – и пожелал детям настойчивости и терпения. А тренер филиала Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» Жанар Жубауова предложила представить «BIO гум» на респуб­ликанский конкурс.

Во дворе школы ученики вместе с гостями посадили 15 фруктовых деревьев, применив биологическое удобрение собственного производства. В озеленении территории принял участие и автор этих строк.

Пока готовился материал, директор школы-лицея № 10 им. Ы. Алтынсарина Асылбек Макашев защитил проект «BIO гум» на областном конкурсе руководителей школ «Бір мектеп – бір жоба» и получил благодарственное письмо в номинации «Лучший проект».

#проект #школа #Кызылорда #школьники #биогумус #BIO гум

Популярное

Все
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «золото» на Кубке мира
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Такой бизнес нам не нужен
Дорожную развязку построили на… частном участке
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Закон Республики Казахстан
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Дорожную развязку построили на… частном участке
Такой бизнес нам не нужен
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]