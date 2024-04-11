Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону

Естественное биологичес­кое удобрение ребята производят в подвале школы с помощью крас­ных калифорнийских червей, которые перерабатывают органические отходы. Инициатором зеленого проекта стал директор школы-лицея Асыл­бек Макашев.

– Идею школьного проекта о биогумусе я вынашивал давно, но не хотел, чтобы она предстала в виде разовой акции. Так пришла мысль: процесс разведения червей и производства вермикомпоста применить в учебной, воспитательной и практической работе с учащимися. Проект не требовал начальных финансовых затрат и сулил огромную пользу, поскольку удобрения для почвы в нашей области чрезвычайно востребованы. Не нужно было и приобретать сырье, так как оно буквально «лежит» под ногами. Для соз­дания компоста подходят любые органические вещества: пищевые отходы из ученической столовой, кожура от овощей и фруктов, опавшие листья, навоз, опилки и многое другое. Все это собирается в компостные бурты, слегка посыпается землей – и получайте нужный биогумус!

В Кызылорде из-за солености почвы саженцы едва принимаются. Биогумус мы можем отдавать теплицам учебных заведений, а также учителям, которые на личные средства покупают удобрения для растений в кабинетах, коридорах, палисадниках. В планах – взять шефство над школьной теплицей, освоить пути предпринимательства и бизнеса. А ближайшая цель – закрыть свои потребности в школе, – рассказал Асылбек Макашев.

Учитель биологии Багила Абилова отмечает, что проект «BIO гум» учит детей, как бесплатно добывать удобрения, выращивать деревья, овощи и фрукты, получать высокий урожай и реализовывать продукцию.

– Проект безотходного кластера реализуется успешно. Технология изготовления удобрения не сложна. Подвал удобен тем, что черви лучше «работают» в темноте, сырья достаточно. Органика постоянно под контролем и эффективно используется. Пока все делаем вручную, но уже хотим приобрести небольшое вермикомпостное оборудование с линией сеяния, фасовки, паковки и другими функциями, – говорит Багила Абилова.

«BIO гум» впервые был презентован во время областного семинара «Повышение научно-исследовательских способностей учащихся через креативные идеи в преподавании естественных дисциплин». Инициативой школьников заинтересовались специалисты. Так, руководитель областного учебного центра Сырым Аскаров порекомендовал обучать школьников на научной основе. К примеру, методическое объединение математики, физики, информатики могло бы заняться расчетом параметров нужной температуры, соли, песка и других компонентов.

Заведующий тепличным хозяйством Кызылординского университета им. Коркыта-ата Самалбек Косанов подарил школе ящик с еще одним видом компостных червей – «Старатель» с ветпаспортом и лицензией – и пожелал детям настойчивости и терпения. А тренер филиала Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» Жанар Жубауова предложила представить «BIO гум» на респуб­ликанский конкурс.

Во дворе школы ученики вместе с гостями посадили 15 фруктовых деревьев, применив биологическое удобрение собственного производства. В озеленении территории принял участие и автор этих строк.

Пока готовился материал, директор школы-лицея № 10 им. Ы. Алтынсарина Асылбек Макашев защитил проект «BIO гум» на областном конкурсе руководителей школ «Бір мектеп – бір жоба» и получил благодарственное письмо в номинации «Лучший проект».