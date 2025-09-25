Школьники «примерили» будущие профессии Образование 25 сентября 2025 г. 1:30 114 Людмила Макаренко Обозреватель Алматинского корпункта Одновременно в 11 государственных колледжах подвели итоги конкурса профессионального мастерства JasSkills Kazakhstan 2025 среди учащихся 9–10-х классов. Фото предоставлено организаторами конкурса Впервые этот турнир достиг республиканского масштаба. Локальные соревнования школьников в начальных профессиональных навыках проводятся во многих городах и регионах, но на страновой уровень они до сих пор не выходили. И сразу такой успех большого дела! Для участия в конкурсе в мегаполис съехались 75 юношей и девушек из 17 регионов Казахстана. Соревноваться им пришлось в 11 совершенно «взрослых» и востребованных компетенциях: электромонтажные работы, веб-технологии, мобилография, технологии умного дома, графический дизайн, поварское дело, ресторанный сервис, пекарское мастерство, мода, парикмахерское искусство, ремонт и обслуживание автомобилей. Нужно отметить, что соревновательный регламент основывался на стандартах международного чемпионата WorldSkills. Регионы командировали лучших своих представителей, которые, как правило, вне школы дополнительно занимаются в профильных колледжах и уже успели продемонстрировать таланты в избранных на будущее профессиях. Выбор Алматы местом первого республиканского JasSkills Kazakhstan объясняется просто: мегаполис справедливо носит статус молодежной столицы страны, он предоставляет большие возможности для получения инновационного профессионального образования, здесь много рабочих мест с заманчивыми перспективами. Человеку, который далек от молодежной среды, трудно даже представить, как теперь разнообразен и даже непонятен мир профессий будущего. Есть, например, в Алматы колледж автомобильной и модной индустрии. Не менее интригующим может показаться название колледжа инновационных технологий в сфере сервиса и питания. И навыками гостеприимства теперь тоже овладевают специальным учебным курсом в колледже индустрии туризма. Впрочем, даже классические рабочие профессии сегодня преподаются по новым технологиям, с учетом того, как трансформируются производственные и технологические процессы, как много в них требуется новаторских знаний, широкого кругозора и свободного, креативного мышления. И не случайно интерес к ним у молодого поколения растет. Например, в Алматинском технологическом колледже готовят рабочие кадры и специалистов среднего звена в сфере сервиса и пищевых технологий, и их разбирают сразу на выпуске лучшие сервисные предприятия мегаполиса, рестораны и кафе. Нам рассказывали, что конкурс при наборе на основные специальности учебного учреждения растет из года в год. А в Алматинском государственном бизнес-колледже отметили другую тенденцию: если раньше молодежь интересовалась в основном экономическими и юридическими профессиями, то теперь предпочтение отдает направлениям «графический дизайн» и «мобилография». Такие конкурсы, как JasSkills Kazakhstan, хороши тем, что они помогают школьникам утвердиться в правильности выбора своей профессии, получить удовольствие от первых достижений в ней и понять, что труд, мастерство и здоровые амбиции всегда обращаются в реальные и щедрые плоды успеха. А по итогам первого республиканского конкурса среди школьников определена тройка лидеров, по общему количеству победителей в нее вошли Алматы, Актюбинская область и область Абай. В рамках турнира прошла ярмарка «Моя будущая профессия», где более 2 200 учащихся алматинских школ познакомились с предложениями городских колледжей, с их образовательными программами и приняли участие в мастер-классах от ведущих специалистов. Конкурс JasSkills Kazakhstan планируется сделать ежегодным для выявления талантливой молодежи, популяризации рабочих профессий и развития профессиональных навыков школьников. #конкурс #Алматы #профориентация #JasSkills Kazakhstan