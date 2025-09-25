Впервые этот турнир достиг респуб­ликанского масштаба. Локальные соревнования школьников в начальных профессиональных навыках проводятся­ во многих городах и регионах, но на страновой уровень они до сих пор не выходили. И сразу такой успех большого дела!

Для участия в конкурсе в мегаполис съехались 75 юношей и девушек из 17 регионов Казахстана. Соревноваться­ им пришлось в 11 совершенно «взрос­лых» и востребованных компетенциях: электромонтажные работы, веб-технологии, мобилография, технологии умного дома, графический дизайн, поварское дело, ресторанный сервис, пекарское мастерство, мода, парик­махерское искусство, ремонт и обслуживание автомобилей. Нужно отметить, что соревновательный регламент основывался на стандартах международного чемпионата WorldSkills. Регионы командировали лучших своих представителей, которые, как правило, вне школы дополнительно занимаются в профильных колледжах и уже успели продемонстрировать таланты в избранных на будущее профессиях.

Выбор Алматы местом первого рес­публиканского JasSkills Kazakhstan объясняется просто: мегаполис справедливо носит статус молодежной столицы страны, он предоставляет большие возможности для получения инновационного профессионального образования, здесь много рабочих мест с заманчивыми перспективами.

Человеку, который далек от молодежной среды, трудно даже представить, как теперь разнообразен и даже непонятен мир профессий будущего. Есть, например, в Алматы колледж автомобильной и модной индустрии. Не менее интригующим может показаться­ название колледжа инновацион­ных технологий в сфере сервиса и питания. И навыками гостеприимства теперь тоже овладевают специальным учебным курсом в колледже индус­трии туризма. Впрочем, даже классические рабочие профессии сегодня преподаются по новым технологиям, с учетом того, как трансформируются производственные и технологические процессы, как много в них требуется новаторских знаний, широкого кругозора и свободного, креативного мышления. И не случайно интерес к ним у молодого поколения растет.

Например, в Алматинском технологическом колледже готовят рабочие кадры и специалистов среднего звена в сфере сервиса и пищевых технологий, и их разбирают сразу на выпуске лучшие сервисные предприятия мегаполиса, рестораны и кафе. Нам рассказывали, что конкурс при наборе на основные специальности учебного учреждения растет из года в год. А в Алматинском государственном бизнес-колледже отметили другую тенденцию: если раньше молодежь интересовалась в основном экономическими и юридическими профессиями, то теперь предпочтение отдает направлениям «графический дизайн» и «мобилография».

Такие конкурсы, как JasSkills Kazakhstan, хороши тем, что они помогают школьникам утвердиться в правильности выбора своей профессии, получить удовольствие от первых достижений в ней и понять, что труд, мастерство и здоровые амбиции всегда обращаются в реальные и щедрые плоды успеха. А по итогам первого республиканского конкурса среди школьников определена тройка лидеров, по общему количеству победителей в нее вошли Алматы, Актюбинская область и область Абай.

В рамках турнира прошла ярмарка «Моя будущая профессия», где более 2 200 учащихся алматинских школ познакомились с предложениями городских колледжей, с их образовательными программами и приняли участие в мас­тер-классах от ведущих специалистов.

Конкурс JasSkills Kazakhstan плани­руется сделать ежегодным для выявления талантливой молодежи, популяризации рабочих профессий и развития профессиональных навыков школьников.