Ситуация с массовыми отравлениями школьников в Мангистауской области показала необходимость изменения подходов в госконтроле за организацией питания школьников, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Для системного решения проблем, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, Министерством здравоохранения РК разработаны новые подходы госконтроля за объектами образования.

Они направлены на придание особого статуса объектам с пребыванием детей, исключение предварительного уведомления о проверках для объективной оценки, а также внедрение мониторинговых визитов с целью приведения объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В настоящее время действующие нормы, предусмотренные Предпринимательским кодексом РК, не позволяют уполномоченным органам обеспечить полноценный охват госконтролем всех объектов пребывания детей.

Как ранее сообщалось, в рамках поручения Главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых Министерством здравоохранения по согласованию с Генеральной прокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Всего для проверки в регионе определено 72 объекта, на сегодня проверками охвачено 14 школьных пищеблоков.

В целях расследования случаев отравления и обеспечения безопасности школьного питания создана Межведомственная рабочая группа в составе представителей заинтересованных органов, включая Министерство просвещения, здравоохранения, Генеральную прокуратуру.