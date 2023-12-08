Школьного учителя обвинили в развращении двух учеников в Кызылорде
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Школьного учителя в Кызылорде обвинили в развращении малолетних. Об этом в своем аккаунте Instagram сообщила уполномоченный по правам ребенка области Жапырак Узакбаева, передает Kazpravda.kz
«6 декабря на канал 102 от жителя Кызылорды поступило заявление по факту поглаживания поверх одежды половых органов 2 несовершеннолетних учащихся учителем-предметником школы отдела образования города», – написала региональный детский омбудсмен.
Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 124 Уголовного кодекса РК «Развращение малолетних», ведутся работы.