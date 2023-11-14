Школьный табель Элвиса Пресли выставят на торги

Ценные вещи XX века выставит аукционный дом Guernsey's в Нью-Йорке, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Предметы принадлежали Элвису Пресли, членам группы The Beatles, а также 35-му президенту США Джону Кеннеди.

В доме Гернси представят больше 30 лотов. Среди предметов культовых личностей: табель успеваемости Элвиса Пресли, мастер-записи первого альбома Боба Дилана, а также рукопись Джона Кеннеди.

"Этот двусторонний документ – действительно табель успеваемости Элвиса Пресли. Здесь вы можете увидеть оценки за 6-й класс. Они довольно хорошие, особенно по музыке. На табеле указано его имя, несколько раз подписанное Верноном Пресли, его отцом. Стоимость табеля успеваемости Элвиса - от 10 до 15 тысяч долларов", - отметил президент и основатель Guernsey's Auction Арлан Эттингер.