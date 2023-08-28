Школу для девочек закрыли в Атырау

Школа для девочек работала без лицензии в городе Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного экономического суда области.

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Департамент по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области комитета по обеспечению качества в сфере образования министерства просвещения Казахстана через суд добился закрытия ТОО «Казахская национальная школа для девочек».

Товарищество было зарегистрировано как юридическое лицо в «Правительстве для граждан» 18 июня 2022 года с подвидом образовательной деятельности, требующим лицензирования.

Однако в Атырау с 2022-2023 учебного года эта частная школа начала работать без лицензии и даже успела принять 117 детей с 7-го класса.

Суд 13 июля 2023 года удовлетворил иск департамента к ТОО «Казахская национальная школа для девочек» и прекратил деятельность этой организации образования.

Судебный акт не вступил в законную силу.