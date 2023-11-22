Школу в опасном месте хотел построить акимат Павлодара

В Павлодарской области пресекли незаконное изъятие земель у предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона

Фото: пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Как выявила прокуратура, акимат Павлодара определил для строительства школы земельный участок, где действует судоремонтный завод.

В сентябре 2023 года был незаконно утвержден проект детальной планировки, который противоречит генеральному плану города.

Через месяц вынесено постановление о начале принудительного отчуждения земель у двух хозяйствующих субъектов.

«Такое решение прекращает существование бизнеса, противоречит требованиям земельного и водного законодательств и, самое главное, создает угрозу для жизни школьников с постоянными рисками необратимых последствий. Прибрежье реки Иртыш, относящееся к особо охраняемой природной территории, недопустимо для строительства школы», – обосновали в надзорном органе.

После вмешательства прокурора Павлодарской области по акту надзора незаконные акты акимата отменены.

Для новой школы рассмотрят другие варианты.