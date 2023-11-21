Шокирующее признание

Трагедия случилась в селе Бескауга сельской зоны Экибастуза. Заявление о пропаже Миланы от ее мамы поступило в полицию Экибастуза в пятницу вечером. По словам женщины, девочка пропала несколькими часами ранее. Дочка якобы не захотела ехать на выходные с матерью и другими детьми на отгонный участок, где находился их отец. И после безуспешных самостоя­тельных поисков мать решила обратиться за помощью.

Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились кинологи, волонтеры и неравнодушные граждане – больше 500 человек приезжали в село, чтобы найти девочку. Люди проверяли колодцы, погреба, чердаки, сараи в селах. К работам привлекали и вертолет, чтобы быстрее обследовать степь.

Все это время с матерью вели работу полицейские. К сожалению, подтвердились худшие предположения людей, усилия которых не давали результатов три дня.

«В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены обстоя­тельства и причины безвестного исчезновения несовершеннолетней Миланы Давыдовой, 2015 года рождения. По подозрению в убийстве несовершеннолетней сотрудниками полиции задержаны мать и ее знакомый, который по ее просьбе скрыл следы преступления. Задержанные дали признательные показания. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 УК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Работает специализированная группа», – сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

За убийство ребенка женщине грозит от 20 лет до пожизненного срока заключения.

После этого в соцсети попало видео, снятое волонтерами, на котором мать Миланы рассказывает об обстоятельствах того дня: во что была одета девочка, что она и раньше убегала и была очень непослушной, и даже признается, что била дочь. Как выяс­нилось позже, женщина спокойно лгала о том, что не имеет понятия, где находится Милана.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что другие дети из этой семьи размещены в Центр поддержки детей.

«Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями. В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и т. д. Одним из путей недопущения таких страшных последствий, насилия является именно наше с вами участие. Если вы видите, слышали, знаете о фактах угрозы безопасности детей, пожалуйста, звоните на номера 111 или 102. Конечно, информацию проверят, но если опасения подтвердятся, то вы сможете спасти чью-то жизнь», – обратилась к казахстанцам на своей странице в Instagram Динара Закиева.

По данным уполномоченного по правам ребенка, в этом году в стране погибли уже 25 детей, шесть из них – от рук близких им людей.

Для изменения ситуации разрабатываются законодательные изменения в рамках законопроекта по безопасности детей. Одни из важнейших поправок – уголовная ответственность (криминализация) за насилие, побои, легкий вред здоровью, совершенные в отношении детей, исключение примирения по всем случаям насилия в отношении детей.

Важно создать и инфраструктуру помощи семьям, и усилить профилактику семейного насилия. Как сообщила Динара Закиева, создана социальная лаборатория при институте уполномоченного по правам ребенка для выработки дальнейших решений совместно со всеми НПО.

Остро стоит вопрос нехватки соответствующих кадров.

«Принимая законы, мы должны обеспечивать их исполнение. Сейчас на 6,8 млн детей всего 303 сотрудника опеки, то есть на одного сотрудника приходится 22 тыс. детей. Вместе с тем их функции включают в себя широкий спектр обязательств, а мировая практика показывает, что нормой является – 1 сотрудник на 5 тыс. детского населения», – продолжила пост Динара Закиева.

Решением этого вопроса институт уполномоченного по правам ребенка занимается совместно с Министерством просвещения.