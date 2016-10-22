​Шотландцы хотят жить в Евросоюзе

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что намерение Великобритании выйти из состава ЕС подталкивает Шотландию к пересмотру решения, принятого в 2014 году. Однако она подчеркнула, что вопрос о повторном голосовании пока остается открытым, а документ носит консультативный характер.

По итогам первого референдума Шотландия, как напоминает INTERFAX.RU, осталась в составе Соединенного Королевства. За это проголосовали 55% опрошенных. Однако многие остались недовольны последующим решением Великобритании о выходе из Евросоюза. На референдуме в июне 2016-го Шотландия и Северная Ирландия голосовали против этого, однако оказались в меньшинстве. После этого местные власти заявили о том, что намерены остаться в составе ЕС и пообещали провести повторный референдум о независимости Шотландии от Великобритании.

Осторожно: интернет-грабители

Клиенты интернет-магазинов по всему миру страдают от нового вредоносного ПО, разработанного хакерами для кражи денежных средств. Об этом сообщает компания Sucuri, которая специализируется на информационной безопасности.

Вирус охотится за покупателями интернет-магазинов, работающих на популярной системе управления Magento. Код позволяет мошенникам получать изображения с номерами кредитных карт и регистрационные данные клиента, чтобы в дальнейшем добраться до его счетов. По данным Sucuri, вирусом заражены сайты американских, японских, турецких и арабских онлайн-магазинов.

Чтобы избежать похищения данных, специалисты советуют использовать качественную антивирусную программу, завести специальную виртуальную карту для покупок в Интернете и выбирать надежных онлайн-ретейлеров.

В сентябре группа хакеров запустила вирус, замаскированный под ссылку на репортаж о смерти американского актера Брэда Питта. Как только пользователь кликал на картинку, злоумышленники получали пароли к его аккаунтам в социальных сетях.

Началась охота на крыс

Власти индонезийской столицы Джакарты объявили массовую охоту на крыс, сообщает The Independent.

За голову каждого грызуна назначена награда в полтора доллара. Мэрия попросила горожан не использовать огнестрельное оружие, так как от случайных пуль могут пострадать прохожие. Пойманных или убитых крыс необходимо сдавать городским чиновникам, которые будут выплачивать вознаграждение и передавать тела вредителей санитарным службам для захоронения. Цель кампании – избавиться от огромных полчищ животных, оккупировавших свалки на окраинах.

Аналогичные меры планируют в ближайшее время принять и новозеландские власти: по оценке правительства страны, из-за грызунов экономика островов ежегодно теряет около 2 млрд долларов.

Открыли ресторан в… тюрьме

В действующей тюрьме Vallette в итальянском городе Турин открылся ресторан под названием Liberamensa. Об этом сообщается на сайте заведения.

Ресторан будет принимать посетителей всего два дня в неделю, по вечерам в пятницу и субботу. Войти в него можно только в период с 20.00 до 20.30. Бронирование столика в Liberamensa обязательно, причем сообщить необходимо не только свои имя и фамилию, но и дату и место рождения.

Весь персонал Liberamensa состоит из заключенных. Для приготовления блюд используются овощи, выращенные на тюремном огороде. Хлеб также выпекают в исправительном учреждении. Меню в заведении планируют менять каждые три недели.

Владельцы Liberamensa полагают, что полученные заключенными во время работы в ресторане профессиональные навыки помогут им адаптироваться к жизни на свободе.

Мигранты недовольны статусом

Свыше 17 тыс. соискателей убежища в 2016 году подали в суд на немецкое правительство. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Основанием для такого большого количества исков стал отказ Германии предоставлять мигрантам полноценный статус беженцев. Вместо него они получают лишь ограниченную субсидию от Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев ФРГ.

Подобный статус беженцев подразумевает двухлетний запрет на воссоединение с семьей, а также гарантирует лишь часть от объема помощи, который предусматривает федеральный закон «О предоставлении убежища». Как отмечает издание, в общей сложности свыше 15 тыс. истцов – сирийские мигранты.

В 2015 году в Германию прибыли свыше 1,1 млн мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока.