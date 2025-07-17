Show must go on: фотограф рассказал о подготовке к концерту Дженнифер Лопес

Музыка
202
Дана Аменова
корреспондент

Астана и Алматы продолжают активно готовиться к грандиозному событию – концерту мировой звезды Дженнифер Лопес. Среди тех, кто cможет запечатлеть это незабываемое шоу для меломанов – алматинский фотограф Азамат Нусипбеков, который рассказал корреспонденту Kazpravda.kz о том, как ему удалось попасть в команду тех, кто будет задействован на представлении мировой поп-дивы, а также об особенностях своей работы

Фото из личного архива Азамата Нусипбекова и instagram.com/jlo/

Имя 32-летнего алматинского фотографа Азамата Нусупбекова уже знакомо организаторам крупных мероприятий: он успешно работал над фотосъемкой концерта Николь Шерзингер и такой опыт бесценен для предстоящей работы.

После анонсирования концертов Дженифер Лопес в Казахстане, ему пришла идея незамедлительно направить свою заявку организаторам мероприятия. Конкуренция была высока, но его предыдущий опыт, включая свадебные портфолио и навыки репортажной съёмки, предоставил ему весомое преимущество. Он признается, что с детства слушал песни Дженнифер Лопес, смотрел клипы знаменитой  американской певицы, поэтому его заинтересовала возможность посотрудничать с организаторами концерта.  

«Моя главная задача – передать атмосферу. Запечатлеть все, от первых аккордов до финального прощания, максимально точно отобразить живые эмоции, зафиксировать каждое мгновение выступления популярной американской певицы Дженнифер Лопес и ее команды», – делится Азамат.

Собеседник вспоминает, что путь к успеху не был прямым. Четыре года назад, работая графическим дизайнером в офисе ресторана, он столкнулся с необходимостью качественной фотосъемки для меню.

Вместо постоянных затрат на сторонних фотографов, директор предложил Азамату освоить профессию самостоятельно, предоставив ему в пользование Nikon D90 – камеру, которая считалась устаревшей, но прекрасно подошла для первого шага.

Краткий курс по фотографии и фуд-фотографии, дополнительная вспышка и софтбокс. Именно так начался творческий путь. Опыт свадебного фотографа также стал важнейшим этапом в его профессиональном развитии. Потом были крупные республиканские мероприятия, в том числе конкурсы красоты Miss Qazaqstan 2023, «Қазақ аруы», а также концерт Ne Prosto Orchestra.

«Свадебная съемка – это своего рода «университет» для фотографа. Необходимо умение работать в самых разных жанрах: портретная съёмка, репортажная, постановочная, съемка деталей и предметов. Именно такие съемки учат универсальности и умению быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Честно говоря, в свадебной фотографии их было столько, что уже и не припомню. Но это закалило меня. Я научился работать в стрессовых условиях и быстро принимать решения», – считает спикер.

Подготовка к участию в концерте мировой звезды вызывает у Азамата вполне понятное волнение. Наверное, это говорит о его ответственности и стремлении к совершенству. На кадрах необходимо создать неповторимую фотоисторию, полную эмоций, драйва и неповторимой атмосферы звёздного шоу. Помимо основного оборудования, он обязательно возьмет с собой запасные батареи, карты памяти и, что немаловажно, удобную, практичную одежду, учитывая динамику мероприятия.

Кроме того, он планирует заранее продумать варианты композиции и ракурсов, чтобы максимально эффективно использовать время концерта. Этот тщательный подход к деталям, безусловно, позволит ему создать запоминающийся репортаж.

«План «Б» — это не просто хорошая идея, а необходимость. Обычно выбираю технику из проверенных магазинов, чтобы быть уверенным в ее качестве. Атмосфера — это то, что делает каждую съемку уникальной. Когда вокруг все улыбаются, смеются и ведут себя искренне, процесс съемки становится гораздо более легким и приятным. Напротив, если люди зажаты и комплексованы, это может негативно сказаться на качестве снимков. Важно создать комфортную обстановку, чтобы все участники чувствовали себя расслабленно и естественно. На больших мероприятиях, таких как концерты,  работаю в команде с другими профессиональными фотографами. Это позволяет нам запечатлеть все важные моменты и передать атмосферу события. Вместе с коллегами мы можем охватить больше ракурсов и деталей, что делает итоговые фотографии более насыщенными и выразительными. Зрители, просматривая фотографии могут почувствовать себя так, будто они тоже были там. Это требует от меня не только технического мастерства, но и умения видеть и чувствовать момент, ловить искренние эмоции артистов и зрителей», – пояснил он.

Также он добавил, что не менее значимым аспектом является анализ стиля Дженнифер Лопес и её концертной подачи. Фотограф изучает архивы её выступлений, чтобы выделить моменты, на которых сосредоточено наибольшее внимание. Это включает в себя хореографическую динамику, взаимодействие певицы с публикой. Такие детали позволяют ему быть готовым к неожиданным и спонтанным моментам во время концерта.

В день концерта фотограф прибудет на площадку заранее, чтобы проработать план действий. Когда концерт начинается, ему надо быть сосредоточенным и готовым мгновенно действовать, комбинируя техническую оснащённость с творческим взглядом. Впрочем, особое внимание уделяется вариациям освещения и уровню звука, чтобы правильно настроить оборудование для съемки в разных условиях.

Он постарается зафиксировать каждый значимый эмоциональный момент в процессе выступления Дженнифер Лопес,— будь то зажигательный танцевальный номер, искренний контакт с залом или её яркая улыбка. Каждая фотография должна максимально передать энергетику грандиозного музыкального вечера.

По его словам, заключительный этап работы — постобработка снимков, когда выбираются наиболее удачные кадры и проводится корректировка изображений, включая цвет, освещение и контраст.

Несомненно, благодаря труду Азамата Нусипбекова и его коллег, ключевые моменты визита зарубежной поп-дивы в Казахстан останутся в памяти алматинской публики, бережно сохраняя в кадре живые эмоции и незабываемые ощущения от фееричного концертного шоу мировой звезды.   

#Алматы #концерт #фотограф #JLo

Популярное

Все
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Больше квадратура – выше тариф
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Стратегический культурный ресурс государства
У косарей работы нынче много
В Астане прошел республиканский семинар по вопросам урбанистики
Три завода – три судьбы
В стране продолжается рост числа юридических лиц
Заготовили треть от необходимого запаса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов
Наши славные юные номады
Бублик выступит на Almaty Open
Создаются новые рабочие места
Погорели на освещении
На пути к устойчивости и солидарности
Детсадов в Алматы станет существенно больше
К единым стандартам управления и обслуживания
Главное – обеспечить достойные условия
Ценность Человека труда
Икра без правил: в Актау проходят съёмки нового криминального сериала
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Вместо хаджа: аксакал из Павлодара отдал свои накопления особенным детям
Угледобывающая компания «Богатырь Комир» занизила КПН на 777 млн тенге
Колония «супермуравьев» приближается к Великобритании
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Беларусь
Ермек Кошербаев ознакомился с туристической инфраструктурой Капшагайского водохранилища
Токаев ответил Трампу на письмо по поводу пошлин на казахстанские товары
День работников рыбного хозяйства
В ущелье Аюсай дан старт проекту «Алатау аманаты»
Барби с диабетом: компания Mattel представила новую куклу
Сенатор Ольга Булавкина: Развитие села начинается с создания условий для людей
Бектенов дал ряд поручений по устранению проблем в сфере туризма
Пока не поздно: как предотвратить возникновение онкологии
Возврат активов: драгоценности на торгах оказались никому не нужны
Астанчан призвали внимательно выбирать частные образовательные учреждения
Способен дать фору другим
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан

Читайте также

Казахстанские домбристы вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Исполнитель Amre представит Казахстан на конкурсе «Интервид…
Британский певец Craig David признался в любви к Астане
Алмагуль Батталиева завоевала Гран-при «Славянского базара»…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]