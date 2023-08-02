Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в ВКО

Фото пресс-службы Департамента УИС по ВКО

Cотрудники Департамента уголовно-

исполнительной системы совместно с сотрудниками УПЭ ДП ВКО города Усть-Каменогорска в ходе

реализации оперативно-розыскных мероприятий обнаружили схрон с

оружием и боеприпасами, передает корреспондент Kazpravda.kz.

⠀

По данным департамента, осужденный, отбывающий наказание в колонии средней безопасности в

ходе личной беседы рассказал сотрудникам учреждения №17 КУИС МВД

РК, что ранее отбывающий с ним наказание осужденный спрятал оружие на

окраине города еще прошлым летом. Информация подтвердилась.

⠀

Тайник был расположен в районе Бабкина Мельница, в погребе

заброшенного дома. Полицейские изъяли гладкоствольное и более 10

патронов различного калибра. Схрон ликвидирован.

⠀

«На данный момент полицейскими назначена судебно-баллистическая

экспертиза. По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287

УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или

ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств», –

рассказал и.о.начальника учреждения №17 КУИС МВД РК майор юстиции

Ернар Ибраев.