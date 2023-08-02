Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в ВКО

Полицейские изъяли гладкоствольное ружье и более 10 патронов различного калибра.
Cотрудники Департамента уголовно-
исполнительной системы совместно с сотрудниками УПЭ ДП ВКО города Усть-Каменогорска в ходе
реализации оперативно-розыскных мероприятий обнаружили схрон с
оружием и боеприпасами, передает корреспондент Kazpravda.kz.
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По данным департамента, осужденный, отбывающий наказание в колонии средней безопасности в
ходе личной беседы рассказал сотрудникам учреждения №17 КУИС МВД
РК, что ранее отбывающий с ним наказание осужденный спрятал оружие на
окраине города еще прошлым летом. Информация подтвердилась.
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Тайник был расположен в районе Бабкина Мельница, в погребе
заброшенного дома. Полицейские изъяли гладкоствольное и более 10
патронов различного калибра. Схрон ликвидирован.
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«На данный момент полицейскими назначена судебно-баллистическая
экспертиза. По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287
УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств», –
рассказал и.о.начальника учреждения №17 КУИС МВД РК майор юстиции
Ернар Ибраев.