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Штиль или затишье перед штормом?
Оптимизм по поводу текущего укрепления тенге должен быть осторожным, на рынке сохраняется значительная неопределенность.
Резкое падение в конце февраля – начале марта курса российского рубля и вызванное им ослабление тенге к концу первого весеннего месяца сменилось коррекционным ростом. Рубль отошел от пиков на уровне 120 рублей за доллар и резко укрепился до 85 рублей. На этом фоне тенге, в значительной степени зависящий от ситуации на российском валютном рынке, вырос до 459,15 тенге за доллар по итогам торгов в среду.