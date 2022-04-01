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Штиль или затишье перед штормом?
Вербинин Александр
корреспондент

Оптимизм по поводу текущего укрепления тенге должен быть осторожным, на рынке сохраняется значительная неопределенность.

Резкое падение в конце февраля – начале марта курса российского рубля и вызванное им ослабление тенге к концу первого весеннего месяца сменилось коррекционным ростом. Рубль отошел от пиков на уровне 120 рублей за доллар и резко укрепился до 85 рублей. На этом фоне тенге, в значительной степени зависящий от ситуации на российском валютном рынке, вырос до 459,15 тенге за доллар по итогам торгов в среду.

В рублевом фарватере

Означает ли это, что главные риски падения рубля и других стран – торговых партнеров РФ уже реализовались и всем нам можно облегченно выдохнуть? К сожалению, пока нет.

Представители экспертного сообщества отмечают, что укреп­ление рубля происходит на фоне сохраняющегося и даже усиливаю­щегося санкционного давления в отношении России, а также при отсутствии значимых признаков деэскалации напряженности между Россией и Украиной. Итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, очевидно, были переоценены рынком, так как по их результатам статус-кво остался неизменным, а ослабление военной активности РФ на одних направлениях компенсируется ее наращиванием на других.

Эксперты сходятся во мнении, что рубль своим ростом к доллару в первую очередь обязан жестким мерам Центрального банка и Правительства РФ, которые фактически запретили хождение иностранной валюты в стране, обязали импортеров продавать 80% валютной выручки, а резко сократившийся импорт привел к снижению спроса на валюту. В этих условиях спрос на доллары упал, но не органически, а как следствие антикризисных регуляторных мер.

«Почему рубль укрепляется? Это не значит, что с экономикой РФ все в порядке – просто сейчас в РФ практически полностью зап­рещено хождение валюты, при этом российские компании-экспортеры обязаны конвертировать 4 из 5 полученных долларов, а иностранные потребители обязаны рассчитываться за газ в рублях. Вот и получается, что предложения валюты много, а спрос маленький. Рынок зажат в тиски регулятора», – отмечает в своем комментарии экономист Андрей Чеботарев.

Юрий Кравченко из компании «Велес капитал» согласен с тем, что основными факторами роста рубля остаются валютные ограничения и резкое сжатие импорта.

«При сохранении текущих условий российская валюта в скором времени может вернуться к отметкам в районе 75–80 рублей за доллар. В свою очередь такие уровни могут послужить импульсом для начала смягчения валютных ограничений и процентной политики», – цитирует его агентство РИА «Новости».

Вместе с тем за внешне позитивной динамикой рубля важно не забывать о фундаментальных факторах, которые играют против российской валюты и экономики в целом. Так, в ответ на жесткое санкционное давление Россия отреагировала требованием к «недружественным странам» оплачивать поставки газа рублями. Кремль недвусмысленно намекнул Западу, что если это требование не будет выполнено, то газовый вентиль может быть перекрыт. Российская сторона поясняет, что для нее торговать за валюту недружественных стран – это все равно что торговать бесплатно, поскольку валютные средства могут быть в любой момент заморожены, как это произошло с валютной частью золотовалютных резервов ЦБ РФ. Запад пока отказывается идти на эти требования Москвы и ускоренно ищет пути сокращения зависимости от российских углеводородов. Таким образом, сокращение экспорта российского газа, нефти и другого сырья является вполне реальной перспективой, так как одномоментно переориентировать экспорт в направлении лояльных Китая и Индии невозможно из-за инфраструктурных проблем.

Кроме того, многие последствия западных санкций пока только начинают влиять на экономику РФ: закрытие крупных заводов, уход с рынка ряда торговых сетей и компаний общепита повысят давление на бюджет, и оно станет осязаемым ближе к осени текущего года.

А что у нас?

Фундаментально положение Казахстана в корне отличается от ситуации в России. Западные страны неоднократно заверяли, что их антироссийские санкции не должны навредить Казахстану, в стране свободно конвертируется и имеет беспрепятственное хож­дение иностранная валюта. На этом фоне курс тенге не должен повторять негативную динамику рубля. Тем не менее явная корреляция поведения тенге и рубля обусловлены большой долей РФ в импорте Казахстана – она достигает 40%. Слишком резкое укреп­ление тенге к рублю приведет к засилью российских товаров на нашем рынке и навредит местным производителям.

Еще одним вызывающим беспокойство фактором являются технические неполадки на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который на мировые рынки транспортируется 80% казахстанской экспортной нефти.

Министр энергетики Болат Акчулаков выражал надежду, что ремонт поврежденного штормом оборудования не займет более месяца. По оценкам министерства, в связи с ремонтом КТК объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн тонн) на период ремонта до конца апреля текущего года. Учитывая, что Казахстан имеет недовыполненные обязательства по ограничению добычи перед партнерами по ОПЕК+, это вынужденное сокращение добычи поможет стране полностью выполнить условия сделки.

«С учетом проведения капитального ремонта на объектах NCOC в июне-июле Казахстан к концу июня полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+», – отмечают в Минэнерго.

В дополнение к вышесказанному экономика Казахстана ощущает на себе серьезное давление геополитической неопределенности через импорт инфляции, в том чис­ле подорожание продовольствия.

Доллары: покупать или продавать?

Дать однозначный ответ на этот вопрос сегодня едва ли решится какой-то ответственный эксперт.

«Слишком много факторов неопределенности: никто не может знать наверняка исхода переговоров по Украине и развития военной обстановки в этой стране. Неизвестно, каким будет исход войны ультиматумов между РФ и Западом по оплате газа. Кроме того, сохраняются риски введения более широкого эмбарго на торговлю с Россией. Все это может заметно повлиять на курсы как рубля, так и тенге», – отметил представитель департамента казначейства одного из казахстанских банков.

Национальный банк Казах­стана ранее неоднократно предупреждал о том, что решения о покупке валюты, принимаемые в периоды рыночного ажиотажа, часто ведут к финансовым потерям у населения. Рекомендация к взвешенным инвестиционным решениям сохраняет свою актуальность. К примеру, важно помнить, что с начала периода геополитического обострения вокруг Украины курс тенге в сравнении с текущим момен­том ослаб приблизительно на 5%. Это ослабление не является драматичным с учетом доходности по банковским депозитам в тенге и премии государства в размере 10% за сохранение банковского вклада в национальной валюте. Вместе с тем разумная валютная диверсификация накоплений может быть оправдана, особенно если вам предстоят расходы в валюте, например, на путешествия, обучение детей за рубежом и так далее.

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