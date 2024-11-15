Штормовое предупреждение объявили в 13 регионах Казахстана

Погода
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Венера Баталова
корреспондент

В пятницу синоптики объявили штормовое предупреждение для  Алматы, Шымкента и 13 областей Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Днем на большей части ожидается гололед. Ветер южный днем на западе, севере, в центре порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Атырауской области ожидается туман.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается метель. Ночью и утром на западе, юге туман. Ветер юго-западный днем на востоке, юге региона порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ветер юго-восточный на западе порывы 15-20 м/с

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Шымкенте 15 ноября ожидается туман. В Алматы 15 ноября ночью ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре 15-20, ночью порывы 23 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, востоке 15-20 м/с.

Днем на юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге региона порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный 15 ноября днем, 16 ноября ночью, на северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, 17 ноября в горных районах области 15-20 м/с.

#погода #туман #штормовое предупреждение

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