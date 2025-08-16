По данным «Казгидромета», в ряде регионов Казахстана 16 августа ожидаются опасные метеоявления, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В большинстве северных, центральных и восточных областей - грозы, шквалы, град и сильные дожди.

В северных и восточных регионах ночью и утром – туман, в отдельных районах - сильный ветер с порывами до 20–28 м/с, в южных, в центральных и западных регионах - высокая пожарная опасность.

МЧС рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности: избегать открытых пространств во время гроз, не разжигать огонь вблизи лесов и степей, следить за официальной информацией.