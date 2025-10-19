Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
445
По данным Казгидромета, в ближайшие дни в ряде регионов страны ожидаются следующие опасные метеоусловия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Чрезвычайная/высокая пожарная опасность:
Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Ұлытау, Абай.
Ветер 15-20 м/с:
Жетісу, Жамбылская, Туркестанская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Абай, Восточно-Казахстанская.
Туман:
Жамбылская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская.
Заморозки 1-6°C:
Кызылординская.
Гололед:
Северо-Казахстанская, Костанайская.