Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

Погода
445

По данным Казгидромета, в ближайшие дни в ряде регионов страны ожидаются следующие опасные метеоусловия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

Чрезвычайная/высокая пожарная опасность:

Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Ұлытау, Абай.

Ветер 15-20 м/с:

Жетісу, Жамбылская, Туркестанская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Абай, Восточно-Казахстанская.

Туман:

Жамбылская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская.

Заморозки 1-6°C:

Кызылординская.

Гололед:

Северо-Казахстанская, Костанайская.

#Казгидромет #прогноз погоды #штормовое предупреждение

