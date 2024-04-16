Штормовые предупреждения объявлены в пяти регионах РК

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По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов сохраняется дождливая погода на большей части Казахстана, в горных районах юго-востока и юга ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. По Казахстану ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал.

За минувшие сутки выпущены 4 гидрологических штормовых предупреждений по пяти областями: Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, области Абай, Туркестанской и Алматинской.