Штормовые предупреждения объявлены в пяти регионах РК

На территории Казахстана сохраняется дождливая погода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК
По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов сохраняется дождливая погода на большей части Казахстана, в горных районах юго-востока и юга ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. По Казахстану ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал.
За минувшие сутки выпущены 4 гидрологических штормовых предупреждений по пяти областями: Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, области Абай, Туркестанской и Алматинской.
« В СКО в период с 15 по 19 апреля в связи с добеганием боковых притоков с Акмолинской области реки Терисаккан, Жабай и Калкутан на реке Есиль в районах Габита Мусрепова ожидается повышение уровня воды – вторая волна паводков и превышение критических отметок. В связи с сильными дождями в Алматинской и Туркестанской областях в период с 16 по 17 апреля ожидается формирование склонового стока и подъемы уровня воды на реках», – сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.