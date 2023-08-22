Компанию наказали за долгое строительство детской больницы в Алматы

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Первоначальный срок завершения был определен на 30 сентября 2022 года.

Фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы недобросовестного поставщика обязали закончить работы по строительству корпуса детской больницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин провел рабочий объезд проблемных объектов строительства и реконструкций, реализуемых за счет бюджетных средств. Он ознакомился с ходом работ по строительству корпуса приемного отделения с операционным блоком для ГКП на ПХВ "Центр детской неотложной медицинской помощи", которое началось 21 июля 2021 года.

Подрядной организацией является ТОО "Корпорация Ақ Ордасы". По данным акимата, первоначальный срок завершения был определен на 30 сентября 2022 года.

"Несмотря на продление сроков, до настоящего времени подрядчиком работы не завершены. В этой связи акиматом подано исковое заявление в суд в отношении подрядной организации. Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 3 июля 2023 года ТОО "Корпорация Ақ Ордасы" признано недобросовестным участником государственных закупок, в доход государства взыскана неустойка в сумме 12,3 млн тенге", - сообщили в городской администрации.

Кроме того, по информации пресс-службы, в отношении подрядной организации приняты меры в виде наложения штрафа с лишением одного подвида лицензии на строительно-монтажные работы, согласно пункту 2 статьи 312 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

"На сегодня завершены работы по каркасу здания, кровле, кладке наружных стен и перегородок, оконных блоков и черновой отделке. На стадии завершения работы по инженерным коммуникациям, установке лифтов, фасаду, чистовой отделке, благоустройству. Готовность объекта составляет 85%. Закуп необходимого оборудования – 96%. По мере завершения строительно-монтажных работ будет установлено оборудование, которое уже закуплено и находится на складах", - добавили в акимате.

Отмечается, что застройщику поручено завершить работы по данному объекту до конца сентября 2023 года.

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