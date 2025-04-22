Фото: ERG

В ответ на ряд спекуляций в СМИ на протяжении последних недель, включая публикации о предложении г-на Джеймса Кэмерона о покупке компании, Председатель Совета директоров, Главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов сообщил, что никаких переговоров о продаже ERG не ведется, а сама компания подтверждает полную приверженность руководства Группы дальнейшему последовательному, устойчивому развитию бизнеса.