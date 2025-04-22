Шухрат Ибрагимов: «ERG однозначно не продается»

Экономика
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Председатель Совета директоров, Главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о якобы планах по продаже компании американскому бизнесмену  

Фото: ERG

В ответ на ряд спекуляций в СМИ на протяжении последних недель, включая публикации о предложении г-на Джеймса Кэмерона о покупке компании, Председатель Совета директоров, Главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов сообщил, что никаких переговоров о продаже ERG не ведется, а сама компания подтверждает полную приверженность руководства Группы дальнейшему последовательному, устойчивому развитию бизнеса.

«Изменений в привычном ведении бизнеса нет. В конце 2024 года Совет директоров ERG принял новую стратегию, направленную на дальнейшее развитие, инвестиции в свои предприятия, и компания занимается ее реализацией. Фокус ERG на долгосрочном росте и создании ценности для всех стейкхолдеров Группы остается неизменным», - подчеркнул Ибрагимов.

#СМИ #ERG #стратегия

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