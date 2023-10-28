Швеция готова поделиться с Казахстаном опытом в производстве фармпрепаратов

Фото: Минздрав РК

Швеция "впечатлена" смелой повесткой Казахстана в плане реформирования системы здравоохранения, сказала посол этой страны в Казахстане Ева Пулано на круглом столе "Казахстан-Швеция: Трансграничный обмен опытом в области оценки технологий здравоохранения (ОТЗ) и своевременного доступа к новым методам лечения", сообщает Минздрав республики.

"Мы увидели вашу сильную инициативу по строительству новых больниц, клиник по всему Казахстану, включая сельскую местность. Мы также услышали о больницах онкологического направления. И сегодня мы также работаем над коалицей по ПМСП, Швеция приглашает вас стать важным членом нашей коалиции по ПМСП", – сказала Пулано.

Она отметила, что Швеция занимает первое место по борьбе с резистенцией к антибиотикам, в производстве фармпрепаратов и готова делиться опытом в этом направлении. Также шведский дипломат напомнила о совместных медицинских проектах с применением цифровых технологий, договоренностях по сотрудничеству в сфере инноваций, лечения онкологии, нейрохирургии.

"Казахстан имеет четкое видение развития своей системы здравоохранения. Правительство стремится обеспечить всеобщий доступ к качественной медицинской помощи, развивать профилактическую медицину, повышать качество медицинских услуг и использовать технологии для улучшения медицинского обслуживания. При постоянных инвестициях и поддержке Казахстан имеет все шансы реализовать свое видение и стать лидером в развитии здравоохранения в регионе", – сказала в свою очередь глава Минздрава РК Ажар Гиният.