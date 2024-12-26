Шымкентский таксист помог раскрыть наркопреступление

В департаменте полиции Туркестанской области рассказали о необычном звонке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: polisia.kz

В январе этого года на канал «102» поступил звонок от таксиста, который сообщил о подозрительном инциденте. По его словам, неизвестный мужчина из Шымкента передал ему посылку, предупредив, что заберет ее девушка из Туркестана.

Водитель, выполнявший частные перевозки, в процессе высаживания пассажиров случайно уронил посылку. Из упавшего электронного чайника выпали два свертка, которые, как оказалось, содержали синтетический наркотик. Заподозрив неладное, водитель немедленно связался с полицией, предоставив информацию о случившемся.

Оперативные меры были приняты незамедлительно, в результате была задержана молодая девушка, которая ждала посылку. При допросе она призналась, что приобрела наркотики в Шымкенте для личного употребления.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело. По решению суда ее привлекли к ответственности.