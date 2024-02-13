Шымкентцы по очереди сдавали экзамены в одной и той же футболке с вшитой микрокамерой

Общество, Технологии
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Система ПДД 3.0 распознавала мигание лампочки на футболке и передавала сигнал сотрудникам Госкорпорации о возможных нарушениях

Фото: НАО «ГК «Правительство для граждан»

В спецЦОНах аннулированы 159 результатов теоретических экзаменов. Это результат с 16 октября - именно тогда в Казахстане была внедрена новая система для сдачи теоретического экзамена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

Как отмечается, система позволяет вести видеонаблюдение за услугополучателем, считывать движения, фиксировать посторонние шумы, отслеживать речь. Благодаря ей удалось выявить нарушения в ряде регионов.

Так, недобросовестная сдача экзамена наиболее часто наблюдалась в Шымкенте – 76 раз, Туркестанской области – 58 и в Алматы - 28. При этом кандидаты в водители использовали микронаушники, камеры, устройства удаленного доступа и помощь посторонних лиц.

Как выяснилось, в Шымкенте предприимчивые граждане по очереди сдавали экзамены в одной и той же футболке с вшитой микрокамерой. Система ПДД 3.0 распознала мигание лампочки на одежде услугополучателей и передала сигнал сотрудникам Госкорпорации о возможных нарушениях. Этих граждан отстранили от тестирования, а их результаты аннулировали. Теперь сдать экзамен они смогут только через 3 месяца.

- Госкорпорация уделяет особое внимание прозрачности сдачи экзаменов в специализированных центрах обслуживания населения. Для нас, в первую очередь, важно чтобы водительские права получали граждане, действительно знающие правила дорожного движения и освоившие навыки вождения. Система ПДД 3.0 была создана для надлежащего контроля и недопущения возможных фактов коррупции, - рассказал председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Кроме этого, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» постоянно проводит мероприятия по пресечению правонарушений среди сотрудников. Информация по всем выявленным фактам направляется в правоохранительные органы. Так, в 2023 году было передано 58 дел. Среди них – материалы о незаконной выдаче водительских
удостоверений в Таразе, которые были переданы в правоохранительные органы сотрудниками внутренней безопасности Госкорпорации 13 сентября 2023 года.

Напомним, что вчера УБОП провело изъятие вещественных доказательств.

#нарушение #камера #экзамены #вождение #футболка

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