В Правительстве для граждан прокоментировали задержание сотрудников ЦОНов

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» дала разъяснения касательно спецоперации силовиков и задержании сотрудников ЦОНов, передает Kazpravda.kz

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- По ситуации в Таразе сообщаем следующее. Служба безопасности НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в ходе проверочных мероприятий выявила факты незаконной выдачи водительских удостоверений. 14 сентября 2023 года сотрудниками внутренней безопасности были переданы подтверждающие документы в правоохранительные органы.

На данный момент в рамках уголовного дела идет обыск и изъятие вещественных доказательств. Все остальные детали в рамках расследования не могут быть разглашены, - проинформировали в Госкорпорации.

Напомним, в Жамбылской области пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа жителей южных регионов страны, в частности Жамбылской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент.

Как выяснилось, долгое время подозреваемые занимались незаконной выдачей водительских удостоверений за денежные вознаграждения, без проведения соответствующего обучения и практического вождения.

В преступную схему входили сотрудники ЦОНов и так называемые "помогайки", которые занимались поиском клиентов.

 

#ЦОН #задержание #комментарий #госкорпорация #сотрудники

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