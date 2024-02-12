В Правительстве для граждан прокоментировали задержание сотрудников ЦОНов

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» дала разъяснения касательно спецоперации силовиков и задержании сотрудников ЦОНов, передает Kazpravda.kz
- По ситуации в Таразе сообщаем следующее. Служба безопасности НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в ходе проверочных мероприятий выявила факты незаконной выдачи водительских удостоверений. 14 сентября 2023 года сотрудниками внутренней безопасности были переданы подтверждающие документы в правоохранительные органы.
На данный момент в рамках уголовного дела идет обыск и изъятие вещественных доказательств. Все остальные детали в рамках расследования не могут быть разглашены, - проинформировали в Госкорпорации.
Напомним, в Жамбылской области пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа жителей южных регионов страны, в частности Жамбылской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент.
Как выяснилось, долгое время подозреваемые занимались незаконной выдачей водительских удостоверений за денежные вознаграждения, без проведения соответствующего обучения и практического вождения.
В преступную схему входили сотрудники ЦОНов и так называемые "помогайки", которые занимались поиском клиентов.