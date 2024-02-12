В Правительстве для граждан прокоментировали задержание сотрудников ЦОНов

- По ситуации в Таразе сообщаем следующее. Служба безопасности НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в ходе проверочных мероприятий выявила факты незаконной выдачи водительских удостоверений. 14 сентября 2023 года сотрудниками внутренней безопасности были переданы подтверждающие документы в правоохранительные органы.

На данный момент в рамках уголовного дела идет обыск и изъятие вещественных доказательств. Все остальные детали в рамках расследования не могут быть разглашены, - проинформировали в Госкорпорации.