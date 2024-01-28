Сибирскую косулю застрелил житель Акмолинской области

Фото: Polisia.kz

Полицейские установили, что 26 января житель села Урюпинск, находясь у себя дома, увидел в окно трех особей сибирских косуль. Они забрели в село и находились на территории соседнего дома.

«Мужчина произвел несколько выстрелов в диких животных. В результате одна особь погибла, другие сумели убежать. Сельчанин отнес тушу в хозяйственные постройки для разделывания, однако с поличным был задержан полицейскими», - сообщает Polisia.kz.

По факту незаконной охоты полицейскими начато досудебное производство.