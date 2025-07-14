В начале года рисуешь амбициозные планы, обещаешь себе не перерабатывать, равномерно распределять силы и уделять время отдыху. Но вот уже середина лета, а вас вдруг накрывает усталость, энтузиазма поубавилось, а слово «мотивация» вызывает раздражение

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это типичные признаки эмоционального выгорания — состояния, которое особенно часто дает о себе знать в середине года. Почему так происходит, корреспондент Kazpravda.kz попыталась разобраться вместе с практическим психологом Галией Жузбаевой.

Почему мы выгораем к середине года?

Психолог объяснила, что выгорание — это не просто усталость, а накопившееся истощение ресурсов. И середина года — логичная точка, в которой многое сходит воедино.

«С января по июнь многие работают в режиме повышенного напряжения: закрывают квартальные задачи, участвуют в оценках эффективности, Плюс — постоянное внутреннее давление, когда надо быть продуктивными и везде успевать. Затем начинается подсчет дней до отпуска. Но, когда до отдыха него наконец-то доходит дело, у человека уже нет ресурса — он буквально выжат как лимон», — говорит психолог.

Она считает, что сезонная жара, которая повышает утомляемость, перегруз из-за личных и семейных дел, отсутствие качественного отдыха и постоянное залипание в гаджетах только усугубляют ситуацию. Часто именно летом выгорание становится очевидным: когда вроде бы пришло время для релакса, а расслабиться не получается.

Как понять, что вы «на грани»?

Специалист перечислила несколько сигналов эмоционального выгорания, которые не всегда могут быть очевидны.

«Это постоянная усталость, даже после выходных, потеря интереса к работе и делам, которые раньше вдохновляли, раздражительность, повышенная тревожность, нередко панические атаки, апатия, сложности с концентрацией, забывчивость, а также появившееся желание исчезнуть или все бросить. Иногда люди приходят с жалобой: «Я просто больше ничего не хочу». И это далеко не лень и не каприз — это внутренний крик о помощи», — добавляет она.

Что делать, если вы чувствуете выгорание?

Первый шаг, по словам психолога, честно признаться себе, что вы не в ресурсе. Не обесценивайте свое состояние, думая, что все так живут и вам просто надо потерпеть. Если возможно — возьмите выходной, отключитесь от уведомлений. 1–2 дня тишины могут многое изменить. Даже один день без телефона, задач, чужих ожиданий — уже может дать облегчение. Это простая и очень эффективная техника, считает собеседница.

Она добавляет, что на втором этапе необходимо снизить внутреннюю планку.

«Вы не обязаны быть продуктивными всегда. Спросите себя: «Что я могу не делать сегодня?». Это упражнение хорошо помогает выйти из режима хронической перегрузки. А также не стоит забывать о базовых вещах, таких как сон, еда, вода и движение. Именно они первыми выпадают, когда мы перегружены. Верните себе их, и сразу почувствуете разницу», - поделилась психолог.

Галия Жузбаева отметила, что в погоне за продуктивностью, мы нередко забываем доставлять себе маленькие удовольствия. Выгорание — это дефицит радости. 30 минут прогулки, кофе у окна, любимая музыка. Говорите с друзьями, коллегами. Не замыкайтесь. Даже один разговор с человеком, который умеет слушать без осуждения, может многое изменить. А при необходимости — не бойтесь обращаться за профессиональной помощью, отмечает собеседница.

Она обратила внимание на то, что никогда не стоит превращать отпуск в какое-то соревнование или проект.

«Не пытайтесь сделать 100 фото для отчета или обойти все музеи в новом городе или стране. Не берите удаленную работу и не лежите с ноутбуком у бассейна. Отдыхайте с удовольствием. Дайте себе расслабиться по-настоящему. Без обязанностей и планов. В этом — самая глубокая перезагрузка», — уверена Галия.

Она считает, что выгорание — не слабость и не провал. Это психика сообщает, что прежняя система не работает. И середина года — идеальное время, чтобы остановиться и изменить траекторию движения, то есть перезагрузиться. Самое важное — не игнорировать себя. Сначала кажется, что все под контролем. Потом — что еще немного, и все наладится. А потом вы уже не чувствуете вкуса жизни. Не доводите до этого. Вы — не батарейка. Вы — человек. Часто после правильного отдыха и честного анализа ценностей люди возвращаются к жизни с ясной головой и мыслями. Главное обращать внимание на себя, свое тело и свои эмоции, говорит психолог.

Середина года — это не только выгорание. Это и точка перезапуска. Посмотрите на свои цели, приоритеты и самочувствие. Возможно, сейчас — самое время отпустить то, что тянет вниз, и вернуть себе энергию к жизни.