В мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и президент Национального сурдлимпийского комитета Серик Сапиев. Глава спортивного ведомства торжественно вручил государственный флаг Казахстана национальной сборной и пожелал спортсменам успешных выступлений и ярких побед. Право нести флаг на церемонии открытия Игр было предоставлено мас­терам спорта РК по дзюдо, призерам XXIV летних Сурдлимпийских игр Айдосу Тугелбаеву и Анне Краморовой.

– Летние Сурдлимпийские игры – это не только возможность показать спортивный потенциал страны, но и важный этап на пути каждого спортсмена к воплощению своей мечты и покорению вершин Олимпа. Ваша сила духа и воля к победе доказывают, что человеческие возможности безграничны. Миллио­ны людей вдохновляются вашим примером и учатся преодолевать жизненные испытания. Вручаемый сегодня флаг – символ единства и побед. Уверен, вы с честью представите Казахстан на международной арене, – отметил Ербол Мырзабосынов.

Сурдлимпийские игры – это крупные международные соревнования, которые проводятся один раз в четыре года среди спортсменов с нарушением слуха. В этом году Игры пройдут с 15 по 26 ноября в столице Японии – Токио. В соревнованиях примут участие около 3 000 спортсменов из 80 стран, которые будут бороться за медали в 21 виде спорта. Казахстан на этом престижном турнире представляют 79 спортсменов в восьми видах спорта.

Отметим, что спортсменам с ограниченными возможностями в стране уделяется особое внимание. Так, только на современной республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области одновременно могут тренироваться 2 300 спортсменов по олимпийским и сурдлимпийским видам спорта. И это дает возможности нашим атлетам успешно выступать на международных аренах.