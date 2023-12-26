Сила примера

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Илья Пащенко

В Астане прошел День экстрабилити, организованный Молодежным обществом инвалидов.

фото Игоря Бургандинова

Термином «экстрабилити» сегодня обозначают дополнительные способности, развившиеся у лиц с инвалидностью в ходе их социализации. Процесс их возникновения справедливо считают феноменом современной инклюзивной культуры. Характерной особенностью такого процесса является последующая практическая применимость полученных навыков. Человек не только использует их в повседневной жизни, но и силой примера помогает другим поверить в себя и открыть у себя новые возможности.

Молодежное общество инвалидов реализует проект «Шаг вперед». Его главная цель – обу­чение массажу и упражнениям системы цигун многодетных матерей, женщин, которые воспитывают особенных детей, и лиц с инвалидностью по зрению.

– Сегодня многие многодетные матери и женщины с особенными детьми сидят дома. Им предлагают курсы швейного дела и развития предпринимательства. Мы же предлагаем обучение техникам массажа и дыхательной системы цигун. Ведь это способствует также и развитию их внутренней энергии. А это является важным условием формирования у человека новых способностей, раскрытия им новых возможностей, – отметил председатель Молодежного общества инвалидов Мурат Абдумомынов.

Вместе со своей помощницей Марией Павловой он провел для матерей ряд практических занятий, которые позволили им овладеть навыками, необходимыми для сеансов массажа и занятий по системе цигун. В основе этой системы лежат воззрения приверженцев даосизма, считавших работу с энергией – именно так дословно переводится слово «цигун» – важнейшей частью собственных психофизиологических практик. По словам Мурата Абдумомынова, знания, полученные женщинами на занятиях, помогут им как в работе с особенными детьми, так и в лечении головных болей и ушибов.

В конце мероприятия женщинам, прошедшим курс обучения, были вручены сертификаты. Матери, пришедшие вместе с детьми, поблагодарили тренеров за высокий профессионализм и выразили надежду, что в будущем подобные занятия станут доброй традицией, подтверждающей наше стремление к созданию общества равных возможностей.

#Астана #молодежь #обучение #инвалиды #массаж #День экстрабилити

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