Сила слова

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Айгуль Турысбекова, Алматы

В День Абая на площади перед Национальной библиотекой РК состоялось литературно-драматическое представление «Өлең – сөздің патшасы».

фото Юрия Беккера

Приветствуя участников и гос­тей мероприятия, председатель Союза писателей РК Мереке Кулкенов отметил, что празднование Дня Абая у Национальной библио­теки РК очень символично, поскольку сам Абай всегда призывал свой народ к просвещению и знаниям.

– День рождения Абая – это день духовного возрождения нации. Примечательно, что этот праздник широко отмечают во всех тюркоязычных странах. Отрадно, что из года в год растет число почитателей его творчества среди представителей всех поколений нашего общества, – отметил Мереке Кулкенов.

Театрализованное представление в образе Абая открыл заслуженный деятель РК Болат Абдильманов. По словам актера, феномен Абая заключается в его универсальности, он был не только выдающимся поэтом, но и мастером прозы, автором философских изречений.

– Для нас нет никого, кто был бы выше Абая. Всем нам необходимо не только изучать, но и пропагандировать его творческое нас­ледие. Философские изречения Абая служат путеводной звездой, указываю­щей путь всей нации, – считает самый известный исполнитель роли Абая.

В этот день молодые авторы дек­ламировали не только стихи великого поэта, но и собственные творения, студенты творческих учебных заведений показали теат­рализованное представление по произведениям Абая, исполнили песни на его стихи.

Рассуждая о влиянии творчест­ва Абая на современную жизнь, абаевед, профессор Серикказы Корабай считает, что для духовно-нравственного воспитания молодого поколения сегодня нам нужны Абай, его мораль, его стихи и «Слова назидания», которые должны стать главным компасом и мерилом нашей жизни.

– Поэзия Абая учит нас быть настоящими, воспитывает в подрастающем поколении только лучшие качества – патриотизм и любовь к родной земле. Абай был и остается для нас великим учителем и наставником. Как говорил о нем выдающийся ученый и государственный деятель Ахмет Байтурсынулы: «Абай – главный поэт казахского народа, таким он останется на все времена», – сказал Серикказы Корабай.

Как отметила заведующая отделением «Қазақстан кітаптары» Национальной библиотеки РК Анар Рахимова, цель мероприятия – сохранение и популяризация литературного наследия великого казахского поэта, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, выявление и поддерж­ка талантливой молодежи, воспитание художественного вкуса.

Гости мероприятия ознакомились с работой Литературного центра Абая и книжной выставкой. Напомним, что центр открылся в 2020 году накануне 175-летия Абая. Здесь проводят встречи с читателями как известные писатели и поэты, так и их молодые последователи.

#Алматы #мероприятия #празднования #день Абая #Абай Кунанбаев

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