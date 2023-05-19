Сильные духом и телом

Этого дня долго ждали представители общественного объединения инвалидов по зрению, занимающиеся тяжелой атлетикой. Среди них есть спортсмены-любители, а также члены Федерации паралимпийского пауэрлифтинга Казахстана, спортивного клуба «Алматы». Всех их объединяет любовь к силовым видам спорта, а конкретно – к троеборью, суть которого состоит в поднятии атлетом максимально тяжелого веса.

Спортивный объект занимает площадь свыше 200 кв. м. В нем установлено около 30 различных тренажеров, в том числе кардиоагрегаты, беговые и велодорожки. Зал оборудован душевыми кабинками, раздевалками. Здесь будут тренироваться не только люди с инвалидностью, но и все желающие (по платному абонементу). Для обу­чения их навыкам пауэрлифтинга привлекут инструкторов, а также студентов старших курсов Казахской академии спорта и туризма.

Как подчеркнул председатель центрального правления Казахского общества слепых Алмат Наурызбаев, тренажерный зал «Палуан» отремонтирован и оснащен на средства, заработанные членами общества. Инвалиды обошлись без поддержки государства и спонсоров, поскольку их общественное объединение самодостаточно, имеет в своем составе ряд предприятий, занимающихся выпуском швейных изделий, мебели, канцелярских принадлежностей и других товаров.

По словам главного тренера сборной РК по пауэрлифтингу, президента Федерации паралимпийского пауэр­лифтинга РК Артура Томицкого, раньше спортсменам-паралимпийцам приходилось тренироваться где придется. Радует, что теперь у них появилось собственное место не только для занятий спортом, но и общения, проведения досуга.

Команда паралимпийского пауэр­лифтинга Алматы создана всего три года назад, но за это время ребята успели принять участие в трех чемпионатах мира. Причем дебюты выдались довольно успешными: завоеваны четыре медали разного достоинства.

– Нынче планируем принять участие в чемпионате мира, проводимом в Бирмингеме в Великобритании в рамках Всемирных игр инвалидов-колясочников IWAS, – рассказал Артур Томицкий. – Доказано на практике: спорт улучшает качество жизни человека, а занятия пауэрлифтингом укрепляют здоровье, мышечный каркас. Участвуя в сос­тязаниях, люди с особыми пот­ребностями входят в социум, путешествуют по стране, выезжают за границу. Они познают окружающий мир, многое в их жизни меняется в лучшую сторону.

В сборную РК по паралимпийскому пауэрлифтингу входят 18 алматинцев – инвалиды по зрению и люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Все они будут тренироваться во вновь открывшемся зале. Одна из них – мас­тер спорта международного класса по жиму штанги лежа, победитель Кубка мира-2021, бронзовый призер чемпионата Азии Алина Солодухина.

На своих первых Паралимпийских играх в Токио в 2018 году она заняла пятое место и теперь планирует завоевать медаль на следующей Паралимпиаде в Париже.

Титулованная спортсменка выразила благодарность представителям реабилитационного центра «Жылы ұя» Гульбаршын Балгожиной и Мадьяру Жанысбаеву, по инициативе которых осуществлен уникальный проект тренажерного зала «Палуан».

Пользуясь случаем, участники церемонии и почетные гости провели небольшую тренировку, дав нагрузку мышцам и опробовав силовые агрегаты.