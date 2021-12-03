Симфония специфических звуков

Уникальность Толеу Коккозовны Аймаганбетовой в том, что всю свою долгую педагогическую деятельность она учила языкам: сначала русскому, затем немецкому, а сейчас казахскому. В рекламе она не нуждается, в 71 год не успевает лично обу­чать всех желающих. Поэтому для большего охвата в 2020 году педогог основала онлайн-школу казахского языка «Тіldaua».

До четвертого класса наша героиня училась в казахской школе, но затем, поддавшись веяниям того времени, отец отдал ее в русский класс. Русский язык девочке полюбился, позже эта симпатия оформилась в желание стать русоведом, что она и сделала, окончив Карагандинский педагогический институт.

Трудовой путь Толеу Коккозовна начинала под руководством отца, отличника просвещения СССР. Как сейчас она с благодарностью вспоминает, отец не делал ей никаких поблажек:

– Он никогда не допускал меня к урокам без планов. Ведь план – это сценарий, он должен быть прописан от и до, тогда урок и интересен, и результативен, – говорит Толеу Коккозовна.

Позже она решила освоить популярный в те годы немецкий язык, и, получив диплом Алматинского педагогического института иностранных языков, стала учителем немецкого.

С него и началась карьера моей героини в новой столице. В 1998-м

ее сын поступил в музакадемию, и семья перебралась следом за ним в Астану. Работая в школе учителем немецкого языка, Толеу Коккозовна еще вела молодежный клуб «Седьмой континент» при обществе немцев «Видергебурт», а также курсы для отъезжающих на ПМЖ в Германию.

– В те годы я часто слышала призыв, что надо обучить население государственному языку, переводить на казахский язык делопроизводство. И что-то всколыхнулось во мне, я заинтересовалась этим, подумав: а почему бы не попробовать себя на этом поприще и не помочь тем, кто хочет освоить казахский язык? Недолго думая, решила переквалифицироваться, что и сделала, пройдя курсы переподготовки учителей по ускоренному обучению государственному языку. Вооружившись программой цент­ра, куда я устроилась на работу, пошла на свои первые уроки. А на курсах сидели специалисты с несколькими иностранными языками и дипломами, учеными званиями, убеленные сединами люди, – говорит Толеу Коккозовна.

Работать традиционными методами школьного уровня означало потерю у людей драгоценного времени. А методик обучения казахскому взрослой аудитории не было, в советское время такая задача не стояла вообще. Обратившись к опыту обучения взрослых немецкому языку по учебным пособиям, приходившим из Германии, шаг за шагом она начала выстраивать уроки казахского по-новому.

– Это не значит, что я все скопировала оттуда, это и невозможно, языки-то совершенно из разных языковых групп! Но методический подход, методичес­кие приоритеты при обучении взрослых, специфика тренировочных упражнений стали моим путеводителем в выстраивании и структуризации учебного материала, – делится Толеу Коккозовна.

В своей работе педагог 20% времени уделяет теории на русском языке, а остальное время – их практической отработке на казахском. Были противники такого метода, которые настаивали на общении во время урока только на казахском. Но если человек не знает языка, а ему в течение часа пытаются на нем что-то объяснить, знаний от этого не прибавится.

– Учить следует четырем речевым действиям вкупе: чтению, аудированию, письму и говорению, конечным результатом чего должна стать способность человека коммуницировать. Но основа основ – это грамматика. Я тщательно проштудировала всю грамматику казахского, ведь, не зная ее, не следует лезть в дебри языка. Поэтому записала серию видеоуроков «Грамматический старт в казахский», который размещу на сайте своей онлайн-школы, – говорит она.

В 2006 году Толеу Аймаганбетова получила авторское свидетельство на «Универсальную блочно-модульную программу обучения государственному языку». По ее словам, любой учитель может использовать этот контент как для ребенка, так и для взрослого.

Чтение – мощнейший инст­румент пополнения словарного запаса, извлечения дополнительных знаний, развития мышления на изучаемом языке, обретения навыков правильного произношения. Толеу Аймаганбетова соз­дала многозадачный видеокурс, обучающий чтению в оригинале по повести Бердыбека Сокпакбае­ва «Менің атым Қожа». Это курс «Қане, кітап оқиық!», рассчитанный на 3 месяца, сос­тоящий из 18 учебных сессий и более чем 20 тренажеров, таких как разъяснение слов, словосочетаний, фразеологизмов, чтение транскрибированного контента, обучение фонетически правильному чтению, осмысление прочитанного, пересказ и другие.

– Большое значение я придаю переносу речевого аппарата с привычного режима в режим артикуляции казахских звуков. Казахский язык от других обособляют всего 9 специфических звуков, значение которых многие ошибочно недооценивают. А эти звуки, соприкасаясь с другими внутри слова, на стыке слов внутри предложения создают целый симфонический оркестр, которым нужно уметь правильно управлять, – делится педагог. – Почему люди не могут быстро заговорить? Потому что они стесняются акцента, порождаю­щего языкобоязнь, не умеют воспринимать стороннюю речь на слух, расслышать мелодику речи – симфонию специфичес­ких звуков. Такие явления, как элизия (выпадение одного звука или целого слога в устной речи), синтагмы (отрезки мысли, сос­тоящие из одного слова, а то и из 10 и больше слов), которые оформляют правильное интонирование, интерференция (перенос привычек звучания рабочего языка в изучаемый), в корне меняют образ печатного слова в устной речи. Этому нужно учиться. Транскрипция усмиряет речевой аппарат, в моем курсе предусмот­рен и этот момент. Пройдя этот курс, каждый сможет работать с любым незнакомым текстом.

Для привития навыков восприятия речи на слух казаховед разработала курс «Аудитивный казахский». Он состоит из 100 диа­логов продолжительностью в 40–60 секунд со специальным лексическим наполнением по трем тематическим разделам: сведения о себе, коммуникативные диалоги первой необходимости и ориентация в пространстве. Их можно слушать в свободное время в машине, на пробежке, во время других необ­ременительных занятий.

В арсенале разработанных ею пособий есть полезная «Шпаргалка переписки», в которой даются образцы речевых формул по 50 наиболее оборачиваемым деловым письмам. Опираясь на шпаргалки, без грамматических и стилистических ошибок нетрудно составить письмо, а после неоднократного использования навыки переходят на автоматический режим.

По словам языковеда, в самом языке, в его звуках, в принципах словообразования отражен характер этноса. Например, звуки казахской речи формируются глубоко в гортани, и это можно связать с терпеливостью характера казахов, с их рассудитель­ностью, философским отношением к бытию. Потому и слова многозначны и многогранны. Чтобы к месту, правильно применять их, нужно ориентироваться в правилах происхождения слов.

– У нас очень интересное словообразование: есть слово из одной буквы, а есть из 33. У человека при виде длинного слова автоматически возникает психологический барьер. Потому моим главенствующим принципом при обучении является разъяснение дефиниции слова, демонстрация его морфологической структуры с поаффиксным изменением значения. Когда человек приходит к пониманию словообразования, ему намного легче запоминать, произносить, использовать слова в речи, – объясняет учитель. – За годы неправильного обучения по традиционным, ленивым методам мы несколько отвратили от казахского языка людей, которые хотели бы знать его. Надо подходить с правильными методами. Не единожды разочарованный ученик в очередной раз идет к учителю уже с большим недоверием, готовый уйти при первом неинтересном, рядовом уроке. Тут уж нужно изрядно потрудиться педагогу, который должен быть порядочным по отношению к доверившемуся ему ученику, должен ценить его время и материальные затраты.

Хочется привести выдержки из отзывов учеников Аймаганбетовой: «Сильной стороной обучения у Толеу Коккозовны является работа со специальной терминологией и адаптация методики преподавания под конкретные нужды ученика. Подход к познанию языка через философию казахской культуры делает обучение фундаментальным»; «Разработанная ею методика очистки акцента и постановки артикуляционного аппарата устраняет комплекс языкобоязни»; «Методика обу­чения структурированная, системная, универсальная. Все наработки автора способствуют освоению языка, развитию мышления, предоставляют возможность насладиться красотой и образностью языка».

Благодарные ученики помогли опубликовать ее книги «Поздравляем на казахском» и «Әжемнің ертегілері». Первая часть книги «Поздравляем на казахском» посвя­щена этническим праздникам детей и излюбленным традициям, используемым по сей день. Вторая часть – по брачным обычаям и третья – по ритуальным обрядам на стадии подготовки к изданию. В них представлены история праздника, отправляемые традиции, образцы благословений, ролевые фразы и поздравительные высказывания. А перейдя по QR-коду, все фразы можно прослушать.

– Как учитель, я не могла обойти и детскую тему. В 64 года у меня родилась первая внучка. И я подумала: какие сказки буду рассказывать ей на казахском? Хотелось придумать что-то легкое и современное. Так я написала 25 волшебных рассказов и сказок, 5 из которых помог издать центр развития «Жас кемеңгер», – говорит моя героиня.

В возрасте 70 лет Толеу Аймаганбетова создала онлайн-школу «Tildaua». Курсы по ее методике пошли было в массы и начали получать хорошие отзывы. Но коронавирус надолго выбил женщину из колеи, пришлось распустить команду и на время приостановить проект. Однако уже с нового 2022 года Толеу Коккозовна планирует реанимировать онлайн-школу.

– Если хватит жизни, я буду работать и дальше. Я не зацикливаюсь на чем-то одном, моя методика разносторонняя, главное – эффективная. Думаю, что каждый, посетивший мою онлайн-школу, будет чувствовать себя покупателем в большом супермаркете, где богатый ассор­тимент курсов и уроков позволит выбрать ему то, что крайне нужно, – говорит языковед.