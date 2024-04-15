Синоптики предупредили жителей Астаны и других городов о неблагоприятных метеоусловиях

Погода
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Аменова Дана

Жителям и гостям Актобе, Актау  и Атырау сегодня следует сократить время пребывания на улицах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«15 апреля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Актау, Астана, ночью в городе Атырау», - говорится в сообщении.

Синоптики также представили прогноз ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 15 апреля.

«По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов сохранится дождливая погода на большей части РК, в горных районах юго-востока и юга ожидается сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По РК ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал», - рассказали метеорологи.

 

#погода #Казгидромет #синоптики #метеоусловия

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