Синоптики предупредили жителей Астаны и других городов о неблагоприятных метеоусловиях

Жителям и гостям Актобе, Актау и Атырау сегодня следует сократить время пребывания на улицах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет
«15 апреля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Актау, Астана, ночью в городе Атырау», - говорится в сообщении.
Синоптики также представили прогноз ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 15 апреля.
«По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов сохранится дождливая погода на большей части РК, в горных районах юго-востока и юга ожидается сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По РК ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал», - рассказали метеорологи.