"Синтетику" на 76,5 млн тенге и нарколабораторию нашли в доме у карагандинца

Карагандинские полицейские нашли в частном доме наркотики на 76,5 млн тенге и нарколабораторию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
По информации пресс-службы, сотрудники полиции в Караганде задержали мужчину с рюкзаком, внутри которого находился целлофановый пакет с веществом белого цвета, кристаллического происхождения, весом около 750 грамм.
При проведении следственных действий в жилом доме у задержанного полицейские изъяли наркотические вещества общим весом более 5 кг, а также обнаружили лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 часть 1 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
"Приблизительная стоимость изъятых наркотических средств на черным рынке оценивается в сумму около 76,5 млн тенге", – отметил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
С начала года сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области изъяли более 4,5 тон различных наркотических веществ, добавили в пресс-службе.
По информации пресс-службы, сотрудники полиции в Караганде задержали мужчину с рюкзаком, внутри которого находился целлофановый пакет с веществом белого цвета, кристаллического происхождения, весом около 750 грамм.
При проведении следственных действий в жилом доме у задержанного полицейские изъяли наркотические вещества общим весом более 5 кг, а также обнаружили лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 часть 1 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
"Приблизительная стоимость изъятых наркотических средств на черным рынке оценивается в сумму около 76,5 млн тенге", – отметил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
С начала года сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области изъяли более 4,5 тон различных наркотических веществ, добавили в пресс-службе.