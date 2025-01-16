Систему учета сельхозтехники внедрят в единую цифровую платформу в РК

Сельское хозяйство,Цифровизация,Госуслуги
113
Дана Аменова
корреспондент

Проект направлен на улучшение прозрачности и доступности госуслуг для аграриев

Коллаж: МКИ

МСХ совместно с МЦРИАП и госкорпорацией «Правительство для граждан» запускает проект по созданию системы учета сельскохозяйственной техники в рамках единой цифровой платформы ИС «ЦОН 2.0», сообщает Kazpravda.kz 

Проект был инициирован в соответствии с поручением премьер-министра, направленным на упрощение процедур регистрации сельхозтехники, а также на улучшение прозрачности и доступности государственных услуг для аграриев.

По словам вице-министра сельского хозяйства Баглана Бекбауова, система учета сельхозтехники в ИС «ЦОН 2.0» позволит сократить время оказания государственных услуг, минимизировать ошибки при обработке данных и создать единое цифровое пространство для учета и регистрации сельскохозяйственной техники.

Пилотный запуск основной функции по первичной регистрации машин состоялся в августе 2024 года в Алматы и Костанае. Были опробованы возможности системы, в том числе по приему заявок через электронную очередь с учетом соцльгот для услугополучателей, проверку документов и данных о технике через централизованную базу данных, выдаче цифровых регистрационных документов.

Начиная со второго квартала 2025 года, все госуслуги в сфере учета сельскохозяйственной техники будут оказываться через ЦОНы. В перечень услуг войдут регистрация и перерегистрация техники, выдача удостоверений тракториста-машиниста, государственная регистрация залога и проведение технического осмотра.

«Цифровой формат предоставления услуг является важным шагом к модернизации и цифровизации сельского хозяйства Казахстана, что в долгосрочной перспективе будет способствовать улучшению производительности и поддержке аграриев в их повседневной деятельности», – заключил вице-министр.

#система #цифровизация #МСХ #платформа #сельхозтехника #учет

Популярное

Все
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Миллиарды крутятся на зонах
Ветерану Великой Отечественной войны Ыскаку Хусаинову исполнился 101 год
Школьник меняет подходы к управлению ЖКХ
Осужденные осваивают рабочие профессии
В госсобственность вернули водно-спортивный комплекс
За что страдают дети?..
Робот «подвинул» ЧСИ
На угольных шахтах АО «Qarmet» внедряется система позиционирования
Кольсайский диссонанс
Готовь сани летом, а «лейку» – зимой
Ча-ча, раз, два, три
В целях реализации антикоррупционной политики
Прирастает дачами Конаев
Почему психологи уходят в частную практику?
Мұзтау привлекает туристов
Сельский музыкант собрал коллекцию народных инструментов
Будьте здоровы!
Из города – в село
Создается рыбоводческий кластер
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На языке текста и рисунка
Закон Республики Казахстан
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой
Назначен новый министр юстиции
Сбалансированный подход
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Дорогу молодым!
Токаев примет участие в работе саммита в ОАЭ
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

С фермеров Кызылординской области взыскали 30 млн тенге
Новую медаль в честь Дня Победы вручат ветеранам ВОВ в Каза…
Более 1,8 млн штук молоди рыб спасли в Атырауской области
Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]