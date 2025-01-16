Систему учета сельхозтехники внедрят в единую цифровую платформу в РК

Проект направлен на улучшение прозрачности и доступности госуслуг для аграриев

Коллаж: МКИ

МСХ совместно с МЦРИАП и госкорпорацией «Правительство для граждан» запускает проект по созданию системы учета сельскохозяйственной техники в рамках единой цифровой платформы ИС «ЦОН 2.0», сообщает Kazpravda.kz

Проект был инициирован в соответствии с поручением премьер-министра, направленным на упрощение процедур регистрации сельхозтехники, а также на улучшение прозрачности и доступности государственных услуг для аграриев.

По словам вице-министра сельского хозяйства Баглана Бекбауова, система учета сельхозтехники в ИС «ЦОН 2.0» позволит сократить время оказания государственных услуг, минимизировать ошибки при обработке данных и создать единое цифровое пространство для учета и регистрации сельскохозяйственной техники.

Пилотный запуск основной функции по первичной регистрации машин состоялся в августе 2024 года в Алматы и Костанае. Были опробованы возможности системы, в том числе по приему заявок через электронную очередь с учетом соцльгот для услугополучателей, проверку документов и данных о технике через централизованную базу данных, выдаче цифровых регистрационных документов.

Начиная со второго квартала 2025 года, все госуслуги в сфере учета сельскохозяйственной техники будут оказываться через ЦОНы. В перечень услуг войдут регистрация и перерегистрация техники, выдача удостоверений тракториста-машиниста, государственная регистрация залога и проведение технического осмотра.