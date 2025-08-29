Системы контроля веса автотранспорта внедряют на дорогах СКО

Уже установлены два комплекса, планируется устройство ещё пяти

Фото пресс-службы акимата СКО

С прошлого года в Северо-Казахстанской области начали внедрять автоматизированные системы контроля веса автотранспорта. Такие комплексы позволяют в режиме реального времени фиксировать нагрузку на ось, предотвращать движение перегруженных машин и тем самым продлевать срок службы дорожного полотна, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В ходе рабочей поездки в район имени Габита Мусрепова аким Северо-Казахстанской области ознакомился с реализацией масштабных инфраструктурных проектов. Особое внимание уделено вопросам сохранности автомобильных дорог, которые играют ключевую роль в развитии сельских территорий и обеспечении транспортной доступности.

На сегодня в области уже установлены два комплекса, а в текущем году планируется устройство ещё пяти. Это позволит значительно повысить эффективность контроля и сократить расходы на ремонт дорог.

По словам специалистов, именно перегруз большегрузного транспорта является одной из основных причин преждевременного разрушения дорог. Введение весового контроля станет важным шагом к сохранению качества дорожной инфраструктуры.

Между тем, в районе имени Габита Мусрепова продолжается капитальный ремонт республиканской автодороги Жезказган – Петропавл, более 60 километров которой проходят по территории района. До конца года планируется завершить укладку асфальта на участках Дружба – Ломоносовка и Ставрополка – Токсан би. Всего в районе реализуются 13 дорожных проектов протяжённостью 76 километров.

В совокупности эти меры призваны обеспечить комфортное и безопасное передвижение жителей региона, а также способствовать развитию агропромышленного комплекса и малого бизнеса.

 

